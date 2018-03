Hightech koebel, in stereo

De Orbitsound T3 kwam hier al eerder ter sprake: een draagbare luidspreker die een stereo geluidsaura zou produceren en de borstkast als een subwoofer gebruikt. Dat zou beter klinken dan een koptelefoon.

Over geluid kun je uren discussiëren, maar het is een kwestie van uitproberen. De speaker is ongeveer zo groot als een flinke iPod, maar een stuk lichter. Dat moet ook wel, want de T3 draag je om je nek als een hightech koebel. Het ziet er niet uit. Zeker omdat er ook nog eens een kabel naar een muziekspeler loopt.

De luidspreker projecteert het geluid – ‘airSound’ heet het – via twee kleine speakers aan de zijkant en een iets grotere luidspreker in het midden. Dat geeft een aardig 3D-effect, maar de laagweergave is onder de maat. Het apparaat trilt weliswaar en beetje , maar een subwoofer voelt het Hebben-team zich zeker niet.

Marc Hijink

