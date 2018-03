Het Europese tekort

Het ziet er naar uit dat de Nederlandse economie volgend jaar mondjesmaat groeit. Volgens cijfers van het Centraal Planbureau, die volgende week op Prinsjesdag de achtergrond vormen bij de begroting 2009, bedraagt de groei slechts 1,25 procent. Nederland loopt daarmee in de pas met de rest van Europa. In het tweede kwartaal kromp de economie van de eurozone met 0,2 procent in vergelijking met het kwartaal ervoor. Dat was na een verrassend sterk eerste kwartaal de voorbode van een periode van ondermaatse groei, die volgens prognoses die de Europese Commissie vanmorgen publiceerde, wel even zal duren.

In de Verenigde Staten is het antwoord op de dreigende recessie al gegeven: er is via een belastingteruggave 153 miljard dollar naar de burgers teruggesluisd bij wijze van uitgavenstimulering. En de centrale bank heeft haar rentes verlaagd tot een minimale 2 procent. Die reactie is in Europa minder goed mogelijk. De Europese Centrale Bank heeft anders dan zijn Amerikaanse tegenhanger geen dubbele verantwoordelijkheid voor de prijsstabiliteit én de werkgelegenheid, maar richt zich op het beteugelen van de inflatie. Een renteverlaging als economische stimulans zit er, bij een inflatie in de eurozone van tegen de 4 procent, nog niet in.

Voor het overige voert elke lidstaat zijn eigen beleid, en het is niet te verwachten dat een gezamenlijke aanpak prevaleert – ook niet na de vergadering die de ministers van Financiën en centrale bankiers komend weekeinde in het Franse Nice houden. Van discipline was al weinig sprake: het zogenoemde stabiliteitspact, dat de eurolanden verbiedt een tekort te voeren van meer dan 3 procent is tijdens de vorige economische dip van begin deze eeuw behoorlijk opgerekt. De gunstige economische jaren die nu achter ons liggen zijn mede daardoor door veel landen niet benut om de begroting op orde te krijgen. Frankrijk bijvoorbeeld had vorig jaar en dit jaar een begrotingstekort van tegen de 3 procent, Italië staat er niet veel beter voor en buiten de eurozone heeft ook het Verenigd Koninkrijk een tekort dat nu al de 3 procent nadert.

Landen als Duitsland en Nederland staan er veel beter voor, maar voor veel andere lidstaten is de begrotingsruimte beperkt. Het actief stimuleren van de economie is meestal geen goed idee, omdat het effect daarvan veelal beperkt is, en de timing erg moeilijk. Het pact was er oorspronkelijk voor om stimulering goeddeels onnodig te maken: het verplicht de eurolanden om een begroting te voeren die in balans is of een klein overschot heeft. Dan mag er in moeilijke tijden een tekort ontstaan waardoor extra bezuinigingen die de economie verder in het slop helpen, achterwege kunnen blijven.

Die kans is in veel gevallen niet benut. Nu de economie in een dal terechtkomt, moet er bezuinigd worden, anders zullen de tekorten nog verder oplopen. Dat is spijtig en schadelijk. Van minister Bos (Financiën, PvdA) mag, in navolging van zijn voorganger Zalm (VVD), worden verwacht dat hij de Europese partners daar komend weekeinde op wijst.