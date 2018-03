Henk Kamp en de Koosje Koster van 2008

Zou Koosje Koster nog leven? Ze was van 1942, dus dat moet gelukt zijn. Ik dacht aan haar toen ik gisteren, tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, het VVD-lid Henk Kamp een banvloek zag uitspreken over de islamitische leerling-advocaat die uit religieuze overwegingen niet wil opstaan als rechters de rechtszaal binnenkomen, en die op grond van dezelfde beginselen al eerder weigerde dames een hand te geven.

Een principieel type. Wat zullen we zeggen – gewoon een gek? Een querulant? Een treiterkop? Een Emile Ratelband? Of een godsdienstwaanzinnige allochtoon? Nadat ik hem in allerlei programma’s hooggestemde wartaal had horen uitslaan, schoot mij het goede antwoord te binnen. Mohammed Enait is de Koosje Koster van 2008. Wat hij in al die actualiteitenrubrieken ten beste gaf, was hetzelfde wat de 24-jarige studente in april 1966 op het Amsterdamse Spui uitdeelde: krenten.

Kamp begreep ook meteen wat zijn rol moest zijn. ‘Het gaat hier, mevrouw de voorzitter, ‘om meer dan een incident. Hier wil iemand de rechtsstaat ontwrichten, en dat moeten we hem niet gunnen’.

Het Kamerlid stond er bij als een diender van veertig jaar geleden (hulpagenten werden in die dagen vaak uit de Achterhoek gerekruteerd), die Koosje zag ronddelen, en geen seconde hoefde na te denken alvorens tot arrestatie over te gaan. Uit de herinneringen van een toenmalige politiecommissaris is daar nog een verklarende uitspraak over bewaard: ‘Wat moest je nou met zo’n meisje dat krentjes liep uit te delen? Als je in je uniform geen houding meer weet te bepalen, wordt het wel heel moeilijk. Het enige antwoord was: meenemen naar het bureau’.

Of zoals Lurelei toen zong:

Elke avond bid ik weer een Paternoster

Voor Koosje Koster, voor Koosje Koster,

En dan zeg ik: Here God,

waarom doet die meid zo zot,

lieve Heer, maak haar normaal,

net als freule Wittewaal.

Maar Koosje moest zich voor de smerissen uitkleden, want ze kon natuurlijk nog andere stoffen op haar lijf dragen, ze werd een paar dagen gevangen gehouden en ten slotte door de kantonrechter – voor wie iedereen eerbiedig opstond – veroordeeld tot een boete van fl 25.- ‘omdat zij door bij een happening krenten uit te delen de openbare orde heeft verstoord’.

Hoe gevaarlijk was Koosje? Hoe gevaarlijk is Mohammed? ‘Dat dit geen triviale kwestie is’, las ik gisteren in het hoofdredactionele commentaar van NRC Handelsblad, ‘bewijst de ophef die zijn provocatie heeft veroorzaakt’.Eigenaardig argument. Als Clairy Polak, Thijs van den Brink, Rita Verdonk, de Rotterdamse rechtbank, de Orde van Advocaten, de landelijke Deken, Henk Kamp en de parlementariërs die hem hartelijk bijvielen – allemaal zo verstandig waren geweest om de provocerende leerling-advocaat in zijn eigen mohammedaanse sop te laten gaar smoren, was het dan wél een triviale kwestie gebleven, en hadden er dan géén hoofdartikelen aan te pas hoeven komen? En zo ja, waarom hebben al die sukkels en instanties dan niet gedaan of hun neus bloedde?

Ik heb er voor de aardigheid de beginselverklaring van Provo nog even bij gehaald. ‘Provo ziet zich voor de keus gesteld: desperaat verzet of lijdzame ondergang. Provo roept op tot verzet waar het kan. Provo ziet in dat het de uiteindelijke verliezer zal zijn, maar de kans deze maatschappij nog eenmaal hartgrondig te provoceren, wil het zich niet laten ontgaan’.

Weinig mensen zullen die geloofsbelijdenis nog kennen. Maar het zou me niet verbazen als Mohammed Enait bij het afkrabben van een behangselwandje de weggeplakte tekst heeft gevonden, en ineens wist hoe hij al die journalisten, rechtsgeleerden en Kamerleden hartgrondig op de kast kon krijgen.

En verdomd.

Jan Blokker

