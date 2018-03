Hauer krijgt Gouden Kalf Cultuurprijs

Acteur Rutger Hauer krijgt een Gouden Kalf voor zijn grote betekenis voor de Nederlandse film tijdens het 28ste Nederlands Film Festival dat op 24 september begint.

Hauer (1944) krijgt het beeldje tijdens de openingsavond van het Nederlands Film Festival. Dat heeft festivaldirecteur Doreen Boonekamp gisteren tijdens een persconferentie bekend gemaakt.

De Cultuurprijs is traditioneel het eerste Gouden Kalf dat op het festival wordt uitgereikt aan ,,personen of instanties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur.’’

Volgens Jeltje van Nieuwenhoven, bestuursvoorzitter van het Nederlands Film Festival (NFF) was Hauer de ideale kandidaat door zijn ,,grote artistieke bijdrage op velerlei gebied in de filmsector en zijn niet aflatende inzet om zijn kennis te delen met jonge makers.’’ De overdracht van kennis over het filmvak is dit jaar een van de speerpunten van het festival dat voor de 28ste keer in Utrecht wordt gehouden.

Rutger Hauer verwierf grote bekendheid in werk van Paul Verhoeven, zoals in de tv-serie Floris (1969) en in de films Turks fruit en Soldaat van Oranje in de jaren zeventig en tachtig. Na zijn vertrek naar de Verenigde Staten speelde hij een van zijn grootste rollen onder regie van Ridley Scott in de sciencefictionfilm Blade Runner (1982). Tijdens de eerste Nederlandse Filmdagen in 1981, de voorloper van het huidige festival, werd Hauer al bekroond met een Gouden Kalf voor zijn oeuvre.

Het programma van het Nederlands Film Festival kent dit jaar een recordaantal aan inzendingen, premières en mededingers in de competitie om de Gouden Kalveren, die op de slotavond van het festival op 3 oktober zullen worden uitgereikt. Tussen openingsfilm Het echte leven van Robert Jan Westdijk en de slotdocumentaire Bloody Mondays & Strawberry Pies van Coco Schrijber zullen 11 lange speelfilms, waaronder nieuw werk van Paul Ruven, Eddy Terstall en het regiedebuut van acteur Thijs Romer, in première gaan. In totaal dingen 30 speelfilms mee naar het Gouden Kalf voor de beste film, die de jury onder voorzitterschap van filmfinancier Frans Afman zal toekennen.

De jaarlijkse Cinema Militans-lezing zal dit jaar worden verzorgd door regisseur George Sluizer, onder meer bekend van Spoorloos, naar het boek van Tim Krabbé, en Het stenen vlot.