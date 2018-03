Haar hevige smart wordt ook onze pijn

Secret Sunshine (Miryang). Regie: Lee Chang-dong. Met: Jeon Do-yeon, Song Kang-ho, Jo Yeong-jin, Kim Mi-kyung. In: Haags Filmhuis, Images, Groningen, Hoogt, Utrecht en Filmmuseum, Amsterdam

Als Shin-Ae op een middag thuiskomt, heeft haar 7-jarige zoontje Jun zich verstopt. Shin-Ae roept zijn naam steeds wanhopiger als ze de vertrekken van het huis doorzoekt. Het blijft ijzingwekkend stil. Ze loopt naar buiten, zijgt ineen en begint te huilen. Dan zien we een silhouet uit de schaduw komen. Het is Jun, die zich verstopt had en nu naast zijn moeder zit. Ze omhelzen elkaar en lachen. Was alles een spelletje?

De Zuid-Koreaanse regisseur Lee Chang-dong houdt het ongewis. Het zou een spel kunnen zijn dat ze vaker hebben gespeeld en dan zijn moeders tranen nep. Of is de lach er een van opluchting? De scène blijkt een voorbode te zijn. Jun verdwijnt echt. Hij is ontvoerd en vermoord. Zomaar.

Secret Sunshine staat in het teken van verlies. Aan het begin van de film reizen Shin-Ae en Jun naar het plaatsje Miryang, de plek waar haar echtgenoot geboren is. Haar man, zo leren we, is verongelukt en Shin-Ae hoopt een nieuw bestaan te kunnen opbouwen in Miryang, de plaats waar hij zo van hield. Als ze onderweg panne krijgt, wordt ze geholpen door een vriendelijke, praatgrage garagehouder, een prachtige rol van Song Kan-hoo. Hij zal haar de hele film het hof maken en blijft vrolijk en optimistisch, hoe nukkig en afwijzend zo soms ook op zijn onbeholpen avances reageert.

Als zij hulp zoekt bij de kerk in een wanhopige poging haar verdriet de baas te kunnen, doet hij dit ook, hoewel hij niet religieus is. De vasthoudende garagehouder – symbool voor een medemenselijkheid die steeds minder vanzelfsprekend is – geeft de film wat lucht, want verder is Secret Sunshine een film vol hartverscheurend verdriet. Actrice Jeon Do-yeon won voor deze intense rol vorig jaar de prijs voor beste actrice in Cannes.

In de scènes waarin Shin-Ae zich bij een kerkelijk genootschap aansluit, vertilt de Zuid-Koreaanse regisseur Lee Chang-dong zich enigszins. In een verder uiterst genuanceerde film die op bewonderenswaardige wijze omgaat met kwesties als verdriet, dood, verlossing en liefde vallen deze sequenties wat uit de toon. De satirische manier waarop Chang-dong de wanen van religie aanpakt, grenst aan bitterheid. Zo blijkt de gelovige, getrouwde drogist een seksbeluste hypocriet, een wat gemakkelijke typering.

Maar dat is een kleine kanttekening. In bijna tweeënhalf uur wordt het lijden van Shin-Ae ook onze pijn. Haar zoektocht naar verlossing voert langs diepe dalen, en door deze uitgebreid en onopgesmukt te laten zien, worden we gedwongen mee te voelen.

Chang-dong maakt vooral indruk met de observerende scènes zonder veel dialoog. Als Shin-Ae op weg is naar de desolate plek van de misdaad en haar zoontje moet identificeren, blijft de camera op afstand. We zien de breekbare vrouw een berg aflopen. Daar onder moet Jun ergens verscholen liggen. Haar afdaling duurt tergend lang. De lichaamstaal van Shin-Ae vertelt alles, daar kan geen close-up tegen op.

Vrijdag in CS: interview met Lee Chang-dong