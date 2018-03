Gouden Kalf voor Rutger Hauer

ROTTERDAM. Acteur Rutger Hauer krijgt op het Nederlands Film Festival, dat volgende week woensdag begint, het Gouden Kalf voor de Cultuurprijs 2008 omdat hij zich ”op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur”. Rutger Hauer (1944) studeerde in 1967 af aan de Toneelacademie in Amsterdam. Hij werd in 1969 bekend door zijn hoofdrol in de televisieserie Floris van regisseur Paul Verhoeven. Daarna speelde hij onder meer in de Nederlandse speelfilms Turks Fruit, Keetje Tippel, Soldaat van Oranje en Spetters.