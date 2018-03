AMSTERDAM, 10 sept. Het restaurant dat de Britse televisiekok Gordon Ramsay wilde openen in het Pulitzerhotel in Amsterdam, komt er voorlopig niet. Dat liet een woordvoerder van het hotel gisteren weten. Ramsay maakte eind 2006 bekend een restaurant in Amsterdam te willen openen. Aanvankelijk zou het vorig jaar zijn deuren openen. De reden van het uitstel is niet bekend.