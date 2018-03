Google investeert in derde wereld

Internetbedrijf Google bouwt mee aan een netwerk van zestien satellieten dat ontwikkelingslanden van goedkoop internet moet gaan voorzien. Ook Liberty Global van mediamagnaat John Malone en zakenbank HSBC investeren in het bedrijf, dat O3b Networks heet.

03b betekent The other 3 billion, een verwijzing naar de drie miljard aardbewoners die nog geen toegang hebben tot internet. Zij moeten via de satellieten betaalbare internettoegang krijgen, onder meer via de mobiele telefoon.

De initiatiefnemer van het project is Greg Wyler, een Amerikaanse ondernemer die al enkele jaren bezig is om internetverbindingen in met name Afrikaanse landen te verbeteren. Wyler legt op de site van O3b Networks uit dat landen in Afrika of afgelegen eilandstaten geen aansluiting hebben op de backbones, de snelwegen van het internet. „Een goede, betaalbare verbinding kan sociale en economische groei stimuleren in ontwikkelingslanden”, aldus Wyler.

De satellieten worden gelanceerd door de Franse firma Thales Alenia Space en moeten in 2010 in bedrijf zijn. Volgens O3b Networks is de bouw inmiddels gestart. O3b Networks verzorgt de connectie met lokale internetproviders, die op hun beurt particuliere gebruikers kunnen verbinden.

Zakenkrant Financial Times schrijft dat Google, Liberty Global en HSBC aanvankelijk 20 miljoen dollar in het project stoppen. De totale kosten zou in het eerste stadium 750 miljoen dollar bedragen (530 miljoen euro).

Het is niet de eerste keer dat Google investeert in infrastructuur voor internet. Het bedrijf werkte bijvoorbeeld aan een gratis wifinetwerk in San Francisco en participeerde in een onderzeese glasvezelverbinding tussen Azië en de Verenigde Staten. Deze zomer maakte Google bekend deel te nemen aan een Amerikaans WiMAX-netwerk, een snellere draadloze vorm van internet. Dit zogeheten Clearwire project vergt in totaal 3,2 miljard dollar.

Afgelopen zaterdag werd een andere satelliet gelanceerd waaraan Google meebetaalde: de GeoEye-1 gaat betere foto’s leveren voor de digitale kaartdienst Google Earth. Google oprichters Larry Page en Sergey Brin waren aanwezig bij de lancering.

