Gewelddadige escalatie conflict in Bolivia

Anti-regeringsbetogers in een van de overheidskantoren in de Boliviaanse stad Santa Cruz die ze gisteren innamen. Op de muur een doodswens aan president Morales. Foto Reuters ==== A Bolivian demonstrator sits in a state office during a strike in Santa Cruz, September 9, 2008. Anti-government protesters wielding batons and stones stormed public buildings in eastern Bolivia on Tuesday, demanding President Evo Morales give more revenue to their regions and scrap a constitutional reform. REUTERS/Carlos Hugo Vaca (BOLIVIA)

REUTERS