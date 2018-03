Gescand! (3) klik@nrc.nlGeert Limburg uit Rotterdam heeft het ooglid van zijn linkeroog opgetrokken en zo ongeveer vacuüm op het glas van de scannerplaat gedrukt: „Een beetje spiegelen in Photoshop en ’t werd een eng eendje.”In de rubriek klik@nrc.nl staat elke dag een lezersfoto. Deze week is het thema: ‘Gescand!’ Verstuur de foto in jpg-formaat. Vergeet niet je naam, woonplaats en een beschrijving mee te sturen. Personen op de foto moeten instemmen met publicatie.Leg je hoofd onder het scanapparaat (of de kopieermachine), druk op de scan-knop en laat je ware gezicht zien. Mail het resultaat naar klik@nrc.nl

