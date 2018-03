Geetbets? schreeuw om jongeren wordt niet gehoord

Als je trouwt in Geetbets, in de provincie Vlaams-Brabant, krijg je een oorkonde met het wapenschild van Geetbets er op. De trouwerij duurt een half uur en daarna biedt de gemeente je een receptie aan voor al je gasten. Je krijgt ook twee pennen, met je naam en de naam van de gemeente erin gegraveerd.

Als je vijftig jaar getrouwd bent, krijg je ook een oorkonde, en een cheque van 125 euro. Als je de zestig jaar haalt, krijg je dat nog een keer. En opnieuw bij je 65-jarig huwelijksfeest. De burgemeester en de schepen van feestelijkheden, een van de wethouders, komen de oorkonde en de cheque bij je langs brengen, als je hen niet op je feest uitnodigt.

Voor de nieuwe inwoners van Geetbets is er elk jaar een ‘onthaaldag’. Ze worden rondgeleid door het gemeentehuis, ze drinken koffie, ze eten taart en ze krijgen een pakket met streekproducten mee naar huis. Daar zit een ‘drupje’ in, jenever uit de naburige gemeente Zoutleeuw, appels en confituur van witlof.

Geetbets, met zo’n 5.800 inwoners, is volgens de statistieken een van de armste gemeentes van Vlaams-Brabant. Het dorp, dat de personenbelasting hard nodig heeft, wil graag goed zorgen voor zijn inwoners. Wie ‘van over de grens’ naar Geetbets komt – en dan bedoelen de Betsenaren de gemeentegrens – moet het naar zijn zin hebben. In Geetbets, zegt burgemeester Benny Munten, is veel groen, er is rust, je kunt er heerlijk fietsen, de bouwgrond en de huizen zijn nog betaalbaar. Dat vinden de mensen van buiten, de ‘inwijkelingen’, prettig.

Die mensen van buiten komen ook naar Geetbets. Juist om die goedkope grond, en de goedkope huizen. Maar het zijn er nog niet genoeg. Geetbets vergrijst snel. Dat is niet alleen een probleem van Geetbets, en ook niet van de dorpen – het is een probleem in heel Vlaanderen.

Milo Vanhove, eigenaar van de supermarkt in Geetbets, wil graag meer klanten in zijn winkel. Het liefst jonge mensen, gezinnen met kinderen. Ouderen ziet hij natuurlijk ook graag. „Maar als je ouder wordt, moet je op van alles letten. Je drinkt minder wijn, je eet minder vlees.”

Vanhove is lid van de raad van bestuur van de Vlaamse belangenvereniging voor zelfstandige ondernemers. Hij denkt niet aan oorkondes, cheques of witlofconfituur om mensen naar Geetbets te halen. Bedrijven moeten er komen. Dan komen er ook toeleveranciers, kantoren. En als er werk is, komen de mensen vanzelf.

Milo Vanhove (59) is in Geetbets geboren en opgegroeid, hij heeft de winkel van zijn vader overgenomen en zijn twee zoons zijn nu ook in de zaak – die is aangesloten bij supermarktketen Delhaize.

Vanhove is een van de grootste werkgevers in Geetbets, hij heeft veertig mensen in dienst. En hij kent de ondernemers uit de omgeving. Er zijn er genoeg, zegt hij, die hun bedrijf willen uitbreiden, hun machines willen stallen of die een garage willen beginnen in Geetbets. Maar ruimte hebben ze niet, en die krijgen ze ook niet.

In het kantoor bij zijn winkel vertelt Vanhove over het plan voor de ruimtelijke ordening van Geetbets, waar een studiegroep deze zomer mee kwam. In dat plan is er maar klein stukje grond beschikbaar voor bedrijven, vijf hectare. „Een hoekske aan de Steenweg.”

Hij belt een ambtenaar voor de laatste stand van zaken. De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd, zegt de ambtenaar. Nu de provincie nog. Vanhove praat even met de ambtenaar. „Als jij gaat fietsen in Limburg, ben je toch ook jaloers?” In Limburg komen er nog wel bedrijven bij.

Waarom zou het gemeentebestuur van Geetbets, een coalitie van de christen-democratische CD&V, de liberale Open VLD en een lokale partij, dat dan niet willen?

Vanhove zegt dat hij het niet precies weet. De gemeente wil graag rustig en landelijk blijven, denkt hij. En de bestuurders waren volgens Vanhove de afgelopen jaren vooral druk met hun eigen infrastructuur. „Er is nu een zeer mooi gemeentehuis met een prachtige raadszaal.” Dat is natuurlijk op zich niet erg. „Ik hoop dat ze daar gelukkig zijn.”

Maar hoe moet het nu verder met Geetbets? De gemeente krijgt eindelijk, na jarenlang gedoe over subsidies en vergunningen, een eigen bejaardentehuis. Dat was dringend nodig. Ouderen uit Geetbets moesten voor hun laatste jaren opeens weg uit het dorp. Maar als de gemeente niks doet, zegt Vanhove, verandert heel Geetbets in een bejaardentehuis.

Benny Munten is burgemeester (CD&V), maar ook leraar klassieke talen en filosofie. Om zeven uur ’s ochtends haalt hij bij het gemeentehuis de post op. Om acht uur gaat hij naar school. Tegen vijf uur is hij weer thuis, van zes tot acht uur ’s avonds houdt hij spreekuur op het gemeentehuis, daarna zijn er vaak nog vergaderingen. Hij zit in het bestuur van de vereniging die wielerwedstrijden organiseert en elke zomer is hij, samen met de schepen van feestelijkheden, dagenlang druk met de kermis van Geetbets.

Tijdens zijn spreekuur op het gemeentehuis komen de inwoners van Geetbets vaak achterom, Munten doet zelf de deur open. Een vriendelijke, bescheiden man, aan wie je niet zomaar vraagt of het hem misschien vooral gaat om zijn eigen raadszaal. Munten zegt ook meteen dat het natuurlijk een ramp is voor Geetbets dat er geen nieuwe bedrijven bij komen. Voor het kleine bedrijventerrein dat er wel komt, heeft de gemeente volgens hem „hard moeten knokken”. De provinciale bestuurders wilden er niet van horen. Die zien, zegt Munten, al heel lang dat in hun gebied niet de dorpen leeglopen, zoals in veel andere Europese landen, maar de steden. Dat moet veranderen, vinden ze. En dus krijgen de dorpen in Vlaams-Brabant geen vergunning meer voor bedrijventerreinen, de steden wel.

Ria Schepmans, directeur van een recreatiecentrum en gemeenteraadslid in Geetbets voor de socialistische SP.a, wijst tijdens een autorit door de gemeente aan op welke plekken er niet meer gebouwd mag worden. De provincie, zegt ze, wil niet dat er nog meer lintbebouwing komt. Straks ligt heel Vlaanderen vol beton. Maar de Belgen bouwen graag hun eigen huis. „Die worden, zegt men, met een baksteen in hun maag geboren.”

Ria Schepmans en haar man lieten ook een huis bouwen, op grond van haar schoonouders. Want zo gaat dat in Geetbets: mensen bewaren stukjes grond voor hun kinderen. Als het even kan, komen die terug uit de stad waar ze ‘op kot’ waren tijdens hun studie en dan trouwen ze met hun lief uit het dorp. Zoals Schepmans zelf. De stukjes bouwgrond die nu te koop komen, waren bedoeld voor de kinderen die toch niet terugkomen. Nieuwe stukken bouwgrond komen er niet bij.

Schepmans weet hoe het is om een arme gemeente te besturen. Ze was zelf schepen in Geetbets. Maar ze weet ook heel goed wat er nu nodig is. De fietspaden, zegt ze, liggen er erbarmelijk bij, wegen moeten dringend vernieuwd worden, er is al jaren vraag naar een ‘fuifzaal’ voor de jongeren van Geetbets.

Toch is Geetbets geen uitgestorven dorp. De supermarkt is ook op zondagochtend open, er zijn vier cafés in het centrum en twee daarbuiten, er is een kledingwinkel, een avondwinkel, en er is een hotel – maar dat is een ‘rendez-vous hotel’, toeristen fietsen alleen maar door Geetbets heen, ze blijven er niet slapen.

De gemeente is arm, maar hoe arm de inwoners zijn, is niet duidelijk. Supermarkteigenaar Vanhove zegt dat hij vroeger van collega’s hoorde over slechte periodes. Daar had hij zelf geen last van, het bestedingspatroon in Geetbets was altijd zo’n beetje hetzelfde. De laatste vijf of zes jaar is dat anders. Nu geven de mensen in de eerste week van de maand, als ze hun salaris hebben gekregen, veel meer uit dan aan het eind van de maand.

In de gemeentes in de buurt – Tienen, Diest, Leuven, Hasselt – verkopen de collega’s wijn van gemiddeld vijf of zes euro per fles. Vanhove’s wijn gaat voor drie of vier euro. Bij die collega’s zie je ook geen krop sla meer in de winkel liggen, zoals bij Vanhove. Zij verkopen sla in zakken, gewassen en gesneden.

Maar dan is er ook weer iets geks. Als Vanhove zijn ‘korf per klant’ – de omzet gedeeld door het aantal klanten – vergelijkt met die van zijn collega’s, blijkt opeens dat zijn klanten wel flink veel boodschappen doen. Van Hove zit bij de hoogste ‘korven’ van België.

Betsenaren zelf denken dat hun gemeente vooral zo arm is omdat er veel land- en tuinbouwers wonen, van wie iedereen denkt dat ze hun belastingformulier misschien niet helemaal correct invullen. Daardoor mist de gemeente inkomsten.

Sociale huurwoningen zijn er bijna niet in Geetbets. En toen er een bouwterrein vrijkwam voor zulke woningen, was daar uit de buurt veel verzet tegen, zegt Ria Schepmans. „Men was bang voor te veel sociale gevallen.” Volgens burgemeester Munten waren de Betsenaren ook bang dat de woningen te dicht op elkaar gebouwd zouden worden, en er zou grond onteigend moeten worden. Dat gebeurt nu allemaal niet. Op de plek waar zo’n tachtig huizen gepland stonden, komen er maar veertig of vijfenveertig. „Eigenlijk is inkomen het eerste criterium om voor zo’n woning in aanmerking te komen”, zegt Munten. „Maar de inwoners van Geetbets krijgen voorrang.”

Niet dat de inwoners van Geetbets problemen hebben met de ‘inwijkelingen’ van de afgelopen jaren. Ze beseffen dat nieuwe inwoners nodig zijn om de gemeente levend te houden. Het zijn er ook nog maar weinig. Burgemeester Munten: „Je hoort stilletjes aan wel mensen zeggen dat ze hun nieuwe buren nooit zien. Omdat die buiten Geetbets werken.”

Laatste deel van de serie economie van het dorp. Lees alle afleveringen via nrc.nl/economie