Geen Lemniscaat boeken op Bol.com

Bol.com, de grootste website voor boeken in Nederland, biedt een groot deel van de boeken van uitgeverij Lemniscaat niet meer aan. De gedeeltelijke boycot is een gevolg van een weigering van Lemniscaat om Bol.com extra korting te geven.

Dit zegt directeur Jean Christophe Boele van Hensbroek van Lemniscaat, een grote uitgever van kinder- en jeugdboeken en van filosofische werken: „We zijn maar een kleine partij. Bol kan ons makkelijk op de knieën krijgen.”. Directeur Daniel Ropers van Bol.com is „zeer verrast” door de uitspraken van Lemniscaat en spreekt van „een storm in een glas water.”

Op de website van Bol zijn alleen de recente – en dus goedlopende titels – van Lemniscaat nog te bestellen. Van sterauteur Simone van der Vlugt zijn bijvoorbeeld wel de tamelijke nieuwe boeken Vlinders en Schuld te bestellen, maar niet de oudere titels, de zogeheten backlist. „We hebben alleen de minder goedlopende titels eraf gehaald”, zegt Ropers van Bol: „Dat is geen boycot.”

Beide partijen bevestigen dat ze een conflict hebben over kortingen. Kortingen voor boekhandelaren zijn heel gebruikelijk. Wie boeken aankoopt uit het depot van het Centraal Boekhuis kan een korting krijgen van 42 procent. Bol.com krijgt die korting ook, zegt Boele van Hensbroek: „Omdat Bol geen voorraad aanhoudt, zou Bol eigenlijk minder korting moeten krijgen.”

Desondanks drong Bol.com dit voorjaar aan op meer korting bij Lemniscaat. Ook dat is niet ongebruikelijk voor grote afnemers, zoals boekhandelsketens. „We zijn inmiddels een grote partij op de boekenmarkt – een op de tien boeken wordt via ons verkocht. Dus wilen we ook de korting, die daarbij hoort”, zegt Ropers. Lemniscaat denkt daar anders over. „Andere partijen doen in ruil voor extra korting iets voor ons”, zegt Boele van Hensbroek: „Bol niet.” Klopt, zegt Ropers: „Wij zijn een ander soort boekhandel.”

Volgens Lemniscaat heeft Bol dit voorjaar gedreigd de Lemniscaat-boeken van de site te halen. Dat ontkent Ropers. Hij voegt eraan toe: „De korting die wij vroegen, hebben we van andere uitgevers probleemloos gekregen.”