Geen bewijs voor omkopen agente

Den Bosch, 10 sept. Er is onvoldoende bewijs dat de 32-jarige man uit Geldrop die heeft bekend dat hij in oktober vorig jaar ruim 17 kilo hennep heeft gestolen uit het politiebureau in Tilburg hulp heeft gehad van een politieagente. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch vandaag. De verdachte had verklaard dat hij een 30-jarige agente 500 euro had betaald in ruil voor een kopie van haar sleutel. Volgens de rechter is hier onvoldoende bewijs voor. De agente werd geschorst. Justitie vervolgt haar nog wel wegens het schenden van haar ambtsgeheim en het medeplegen van diefstal.