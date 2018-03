Fotocollectie Wereldmuseum naar overkant Maas

Het Wereldmuseum in Rotterdam gaat zijn hele fotocollectie overdragen aan het Nederlands Fotomuseum. Dat meldt Ruud Visschedijk, directeur van het Nederlands Fotomuseum, in het zojuist verschenen boek Voor de eeuwigheid? Over collectiebeleid in Nederland.

Volgens Visschedijk zal de overdracht van de collectie, in totaal zo’n 100.000 historische en hedendaagse foto’s, aan het eind van dit jaar plaatsvinden. „We wachten nog op goedkeuring van de gemeente”, aldus Visschedijk.

Met de fotocollectie komt het Nederlands Fotomuseum in het bezit van een belangrijke collectie niet-Westerse fotografie. „Het sluit goed aan bij werk dat we al hebben van Paul Julien, een Nederlandse ontdekkingsreiziger die veel in Afrika fotografeerde.”

Stanley Bremer, directeur van Wereldmuseum Rotterdam, is blij met de overdracht. „Ik noem dit modern collectiemanagement. Dit is veel slimmer. De foto’s komen in een soort eeuwigdurende bruikleen. Wij blijven voor onze exposities vrijelijk gebruik maken van de collectie, maar het Fotomuseum neemt de specialistische zorg op zich en gaat het werk ontsluiten.”

Op dit moment is zo’n zestig procent van de fotocollectie opgenomen in een digitaal bestand dat voornamelijk wordt benut voor intern gebruik. Wanneer de fotocollectie onder beheer komt van het Nederlands Fotomuseum, is het de bedoeling dat ook de bezoeker, via internet, toegang kan krijgen tot alle digitale bestanden.

De collectie van het Wereldmuseum behoort tot een van de belangrijkste volkenkundige fotoverzamelingen van Nederland. De oudste historische opnamen zijn van 1860. De collectie omvat foto’s uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Indonesië, Azië en van indianen uit de Amerika’s.

De foto’s van wereldreiziger Gerrit Verschuur en de arts-antropoloog Herman F.C. ten Kate vormen de historische kern van de collectie. In 1907 liet Verschuur het Wereldmuseum bijna 1500 foto’s na, die hij tijdens zijn reizen had gekocht bij locale professionele fotografen. Zijn verzameling bevat internationale reisfotografie van wereldberoemde negentiende-eeuwse fotografen, zoals Samuel Bourne uit India en de Burton Brothers uit Nieuw-Zeeland.

Arts-antropoloog Herman F.C. ten Kate schonk in 1910 en 1922 zijn verzameling foto’s van indianen. Daarin bevinden zich opnamen van bekende fotografen als Mathew Brady en Edward Sheriff Curtis. Belangrijke kern in Ten Kate’s collectie vormen de opnamen die hij aankocht bij zogenaamde ‘mensenshows’ in Europa.

Afgezien van deze foto’s bevat de collectie ook hedendaagse fotografie, van fotografen die hun eigen bevolking en cultuur in beeld brengen, zoals Sebastião Salgado en David Goldblatt.

Het afstoten van de fotocollectie maakt deel uit van een grote verbouwing van het Wereldmuseum, dat in het najaar van 2009 heropent. Bremer wil het museum ombouwen tot een „cultureel themawarenhuis”. Uit de huidige collectie wordt een nieuwe vaste opstelling samengesteld, met een focus op ‘spiritualiteit’. Het Wereldmuseum, dat in de toekomst een groot deel van zijn eigen inkomsten zelf moet genereren, wil ook andere delen van de collectie overdragen aan het Tropenmuseum in Amsterdam en het Museum Volkenkunde in Leiden. Het overlegt nu met onafhankelijke specialisten welke delen van de collectie daarvoor in aanmerking komen.