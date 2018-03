Europese Unie haalt band met Oekraïne aan

Oekraïne kreeg gisteren in Parijs, tijdens een topontmoeting met EU-voorzitter Frankrijk, niet wat het wilde hebben: de toezegging dat het op een dag lid zou kunnen worden van de Europese Unie.

Een belangrijk moment was voorbij gegaan. Want als de EU-lidstaten op enig moment hadden moeten beseffen, vindt Oekraïne zelf, hoe dringend het land hun steun nodig heeft, dan toch nu – een maand nadat Rusland in Georgië de ‘eigen burgers’ was komen ‘beschermen’. Oekraïne, net als Georgië een buurland van Rusland, heeft ook veel inwoners met een Russisch paspoort.

Toch stond president Viktor Joesjtsjenko van Oekraïne gistermiddag, na de bijeenkomst, glimlachend naast de Franse president Nicolas Sarkozy. Joesjtsjenko zei dat hij tevreden was met het ‘associatieakkoord’ dat de EU zijn land had aangeboden. Dat betekende handelsvoordelen en intensieve samenwerking, en het zou voor Oekraïeners makkelijker worden om aan visa voor de EU te komen.

Maar voor Joesjtsjenko betekende het akkoord ook iets anders. Hij hield een papier omhoog met daarop vijftien landen die in het verleden een associatieakkoord met de EU hadden gesloten. Die waren nu EU-lid. Voor de Oekraïense president was de overeenkomst daarom toch een belofte, ook al was die niet uitgesproken. „Ik ben de EU zeer dankbaar.”

Voor de EU zelf ligt het anders. Het is waar dat de meeste landen die zijn toegetreden, eerst een associatieakkoord hadden. Maar het EU-lidmaatschap is daarna niet vanzelfsprekend. Er zijn landen met zo’n akkoord, Chili bijvoorbeeld, waarvan iedereen weet dat ze nooit bij de EU zullen horen.

Voor Oekraïne, zei Sarkozy, betekent het akkoord dat „de deuren niet gesloten zijn” en dat er misschien ook deuren waren die openstonden. Maar dat was al meer dan hij als voorzitter had mogen zeggen. In de EU waren er „verschillende meningen” en dit was „het beste” dat Oekraïne op dit moment had kunnen bereiken.

Vooral landen als Duitsland, Nederland en Italië wilden niet dat Oekraïne lidmaatschap zou worden beloofd. In de verklaring mocht geen zin staan die daarop zou kunnen wijzen. Duitsland en Italië denken vooral aan hun relatie met Rusland, Nederland is beducht voor nóg meer beloftes die tot uitbreiding van de EU leiden – daar zou onvoldoende steun voor zijn bij de Nederlandse bevolking.

Sarkozy zei een paar keer hoe bijzonder het was dat de EU-landen het over deze zin wel eens waren geworden, in de verklaring na de bijeenkomst: de EU erkent dat Oekraïne een „Europees land” is dat de „Europese waarden” deelt. Het was zeker ook niet de bedoeling van de EU om Oekraïne al te hard af te wijzen. De EU, zei Sarkozy, wil met dat land graag een ”sterke”, „speciale” en „unieke” relatie hebben.

Dat is niet niks, vindt de EU. Zeker niet nu er opnieuw een heftige crisis is in Oekraïne over de koers in zijn buitenlandse politiek – de EU is extra voorzichtig met beloftes aan landen waar het onrustig is. Zelfs de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radek Sikorski, die er samen met zijn Britse collega David Miliband bij de andere EU-landen op had aangedrongen om Oekraïne „Europees perspectief” te bieden, zei dat Oekraïne zelf niet meehielp om zo’n toezegging los te krijgen – door de politieke crisis.

De ambassadeur van Oekraïne in Rusland, die maandag in Brussel was voor een debat over zijn land, reageerde geïrriteerd toen een journalist hem die uitspraak voorgelegde. Je kon Oekraïne overal wel de schuld van geven: dat het bij de Sovjet-Unie had gehoord, dat er nu democratie was en dat ze in de politiek niet allemaal dezelfde mening hadden.

Oekraïne, vond hij, verdiende een plaats in Europa. „Maar als je een vrouw bent die kinderen wil en je geliefde wil niet eens met je trouwen, wat doe je dan? Je gaat je geliefde eindeloos bewonderen of je kijkt om je heen.”

Maar veel mogelijkheden heeft Oekraïne niet, zei president Joesjtsjenko gisteren. „Er is in onze regio geen tegenwicht voor de overheersende macht.” Alleen de EU kon de buurlanden van Rusland helpen.