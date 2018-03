Europeaan: betere relatie met VS

Bijna de helft van de Europeanen verwacht dat de betrekkingen met de Verenigde Staten zullen verbeteren als Barack Obama in november tot president wordt gekozen. Maar bijna een derde denkt dat de relaties met Amerika dan zullen blijven zoals ze zijn.

Dat blijkt uit een breed opgezet opinieonderzoek dat jaarlijks aan beide zijden van de Atlantische Oceaan wordt uitgevoerd door het German Marshall Fund of the United States. Slechts 10 procent van de Europeanen verwacht dat de transatlantische betrekkingen beter zullen worden als John McCain wordt gekozen. Bijna de helft verwacht dat de relaties dan hetzelfde zullen blijven. In de VS denkt 40 procent dat de betrekkingen met Europa beter worden onder Obama, en 21 procent dat ze verbeteren onder McCain.

Obama is in Europa duidelijk veel populairder dan McCain. Van de twaalf Europese landen waar mensen zijn ondervraagd, is Obama het populairst in Nederland (waar 85 procent een positief oordeel over hem heeft), Frankrijk (ook 85 procent) en Duitsland (83 procent). Het laagst is de populariteit van Obama in Bulgarije (43 procent), Slovakije (41) en Turkije (waar 20 procent een positief beeld van hem heeft).

Het onderzoek, dat vandaag is gepresenteerd, neemt een kleine toename waar van het aantal Europeanen dat vindt dat de band met Amerika moet worden aangehaald. In Nederland nam het percentage voorstanders van hechtere betrekkingen met de VS toe van 17 procent in 2006 tot 26 procent dit jaar. Het percentage voorstanders van nauwere banden groeide ook aanzienlijk in het Verenigd Koninkrijk (van 19 naar 26 procent) en Bulgarije (van 24 naar 37 procent).

Na de invasie van Irak (in 2003) is in Europa de waardering voor een Amerikaanse leidersrol in de wereld sterk gedaald: in 2002 vond 64 procent van de Europeanen dat wenselijk, in 2004 was dat nog slechts 36 procent – en hetzelfde percentage vindt dat in 2008. Volgens de peiling vindt 59 procent van de Europeanen een Amerikaanse hoofdrol in de wereld onwenselijk.

Europeanen zijn volgens het onderzoek meer dan Amerikanen bereid om buurlanden van Rusland, zoals als Georgië en Oekraïne, te hulp te schieten als hun veiligheid bedreigd wordt, aldus het onderzoek, dat uitgevoerd is voordat in augustus de korte oorlog uitbrak tussen Rusland en Georgië. In Europa is 67 procent daartoe bereid, in de VS 58 procent. In Europa voelen minder mensen dan in de VS ervoor om de samenwerking met Rusland in internationale organisaties zonodig te beperken: 38 procent in Europa, tegen 47 procent in de VS.

De populariteit van de NAVO, die de afgelopen jaren sterk was gedaald, neemt weer wat toe. Van de ondervraagden Europeanen vindt gemiddeld 57 procent de NAVO essentieel voor de veiligheid van hun land, 4 procentpunten meer dan vorig jaar. Een sterke stijging vond vooral plaats in Duitsland en Frankrijk: van 55 procent vorig jaar naar 62 procent dit jaar. In Nederland vindt 70 procent het bondgenootschap essentieel, tegen 66 procent vorig jaar.

Steun voor het stabiliseren van Afghanistan is groot in zowel de VS (73 procent) als Europa (79 procent). Maar militaire operaties tegen de Talibaan vinden veel meer steun onder Amerikanen (76 procent), dan onder Europeanen (43 procent).

Het rapport op www.transatlantictrends.org