EU-waarnemers niet in Z-Ossetië

De Europese Unie mag waarnemers sturen naar Georgië maar de Europeanen zijn niet welkom in Zuid-Ossetië en Abchazië. Dat heeft de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Buitenlandcoördinator Solana van de EU reageerde vanochtend prompt met de vaststelling „dat het de bedoeling is dat de EU-waarnemers in heel Georgië actief zullen zijn”.

Lavrov weerspreekt de Franse president Sarkozy, die gisteren – in zijn hoedanigheid als EU-voorzitter – zei dat de waarnemersmissie toegang zou krijgen tot zowel Georgië als tot de door Rusland als onafhankelijke landen erkende regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië. Volgens Lavrov mogen alleen waarnemers van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) de twee gebieden binnengaan.

De voorgestelde EU-waarnemersmissie in Georgië was een van de uitkomsten van gesprekken gisteren tussen Sarkozy en de Russische president Medvedev over het conflict tussen Rusland en Georgië over de opstandige gebieden, dat vorige maand uitmondde in een korte oorlog. In het nieuwe vredesplan (een herziening van een eerder zespuntenplan) staat verder dat Rusland zich binnen een maand terugtrekt uit strategische posities in Georgië, inclusief de bufferzones die tijdens het conflict werden ingesteld rond Zuid-Ossetië en Abchazië.

In het plan wordt niet expliciet gesproken over de aanwezigheid van Russische troepen in Zuid-Ossetië en Abchazië. De Russische minister van Defensie Serdjoekov maakte gisteren bekend dat Rusland ten minste 7.600 soldaten „voor langere tijd” in de separatistische regio’s gaat stationeren. Dat zou een verdubbeling betekenen van de Russische troepen in de gebieden die sinds de afscheidingsoorlogen met Georgië begin jaren negentig de ‘vrede handhaven’.

De stappen van Moskou staan haaks op de eis van het Westen en Georgië dat Rusland de territoriale integriteit van het Kaukasische land respecteert. (Reuters, AP)