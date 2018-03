Eén etiquette bij rechter bepleit

De Raad voor de Rechtspraak vindt dat „alle advocaten eerbied moeten tonen voor de autoriteit van het recht”. Opstaan voor de rechter bij diens binnenkomst „heeft niets met ongelijkheid” te maken. Dit zegt de Raad, het coördinerend orgaan van de rechters, vandaag in een verklaring. De Raad spreekt niet uit dat rechters alle advocaten moeten verplichten om te gaan staan. De Raad wil alleen een uniforme toepassing van ongeschreven gedragsregels en belooft met de rechtbanken daarover „een discussie (te) voeren”. De Raad steunt de beslissing van de Rotterdamse rechtbank om de aspirant-advocaat Mohammed Enait die wil blijven zitten voorlopig zijn zin te geven.

Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) is het eens met dit standpunt, bleek gisteren in de Tweede Kamer. Hij was door Kamerlid Henk Kamp (VVD) naar de Kamer geroepen om uitleg te geven over de weigering van Enait om op te staan. Volgens Enait, een orthodoxe moslim, verbiedt zijn geloof hem deze eer te bewijzen, omdat „de islam leert dat alle mensen gelijk zijn”. De rechtbank had hem daarvoor voorlopig toestemming gegeven. De Orde van Advocaten heeft hem ter verantwoording geroepen wegens zijn „misplaatste” gedrag.

De houding van Enait is volgens Hirsch Ballin en een meerderheid in de Tweede Kamer niet acceptabel. De minister benadrukte dat het niet de bedoeling van de rechtbank Rotterdam was „dat deze advocaat zijn zin krijgt”.

Volgens Kamp was de actie van Enait deel van een patroon van door moslimradicalen gecreëerde incidenten „met als uiteindelijk doel te voorkomen dat de moslims in Nederland integreren”. Hij eiste „grotere doortastendheid” bij het optreden tegen het „verzieken van het integratieproces” en „ondermijnende activiteiten”.