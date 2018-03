Een bevalling in een vieze flat is zwaarder

„In het begin was ik echt heel bang. Als ik ’s avonds of ’s nachts over straat liep naar een vrouw die ging bevallen, schrok ik vaak als er iemand achter me liep.” Zij parkeerde haar auto zo dicht mogelijk bij het huis waar ze moest zijn. Ze is er aan gewend. Maar laatst had ze een stagiaire die na een paar weken afhaakte. Die zei: ‘Ik wil hier niet werken.’

Charity Looi is verloskundige in de Rotterdamse achterstandsbuurten Afrikaanderwijk, Tarwewijk en een stukje Charlois. Er wonen veel allochtonen. Het is er onveilig, er zijn meer problemen bij bevallingen en er is een taalprobleem. Voor het werken in dit soort achterstandsbuurten krijgen verloskundigen vanaf volgend jaar 23 procent meer vergoeding, maakte minister Klink (Volksgezondheid, CDA) gisteren bekend.

Het werk is zwaar, zegt Looi. „Ik ben aan het einde van de dag op. Je hoort alleen problemen: huisvestingsproblemen, gezondheidsproblemen, financiële problemen, relatieproblemen.” Veel viezigheid: mensen die zich niet goed verzorgen en bij elkaar in één kamer slapen, want daar staat de enige kachel in het huis. Overal rommel en schimmel. Haar collega Nora Bouwens: „Soms drink ik mijn glas fris niet, omdat het er zo vies is.”

Toch bevallen dagelijks vrouwen in zo’n huis. Bouwens kwam laatst in een huis – nou ja huis: een kamertje van drie bij twee meter – waar een zwangere vrouw met een kind woonde. In die kamer stond een bed, een kast en een commode. „Toen ik op bezoek kwam, moest ik voorzichtig dicht langs de muur naar haar toe schuifelen. Maar het ging gewoon niet. Ik viel gewoon op haar bed.”

De zwangere vrouwen van Looi hebben weinig opleiding. Ze spreken slecht Nederlands en wonen in kleine huizen met veel kinderen. Mannen gedragen zich vaak onverantwoordelijk, vindt ze. „Soms lopen ze weg als hun vrouw of vriendin een kind krijgt”, zegt Looi. „Er zijn veel alleenstaande moeders. Het gaat mannen vaak niet om de liefde, maar alleen om seks, daarna vertrekken ze. Vrouwen laten dat toe. Het is voor hen de enige manier om een beetje aandacht te krijgen. Veel van die vrouwen zijn desperaat op zoek naar aandacht .”

Nadat uit onderzoek bleek dat kindersterfte bij allochtone vrouwen in Rotterdam hoger ligt dan in de rest van Nederland, bedacht het gemeentebestuur een plan die dat cijfer moet terugbrengen. Met onder meer voorlichting, het liefst vóór de conceptie, en de bouw van twee geboortecentra. „In zo’n geboortecentrum kunnen deze vrouwen in een rustige en veilige omgeving bevallen”, vertelt coördinator Toon Voorham van GGD Rotterdam-Rijnmond. De centra gaan eind dit jaar open.

Dat is ook prettig voor de verloskundigen die zich nu onveilig voelen als ze op pad gaan. Een recente enquête wijst uit dat eenderde van de verloskundigen zich ‘regelmatig tot vaak’ onbehaaglijk voelen in achterstandswijken. Eenderde is wel eens bedreigd. En een kwart van de verloskundigen is ’s nachts zo bang dat ze alleen met een collega of hun partner naar een bevalling gaan.

Bouwens blijft zeker werken in hun achterstandwijken. In de flats stinkt het vaak naar bier, poep, urine en drugs. „Ik was laatst zo vies dat ik na een bezoek mijn schoenen heb weggegooid”, vertelt Bouwens. Ze blijft, want ze weet dat ze belangrijk is. „Je praat met handen en voeten. Steunen en kreunen. Er wordt geschreeuwd. Als de kind is geboren valt alles weg. Dan lacht ze en krijg je soms helemaal onverwachts een dankbare omhelzing.”

Looi en Bouwens gaan per consult meer verdienen dan hun collega’s die niet in achterstandswijken werken. Altijd leuk meegenomen, maar ze schatten dat ze bij elk bezoek dubbel zo veel tijd kwijt dan verloskundigen die in ‘gewone’ wijken werken. „Dat komt omdat de problemen groot zijn en het moeizaam communiceren is”, zegt Bouwens. „Vaak luisteren de kinderen mee, is de onwetendheid groot en worden ze agressief.”

Looi: „Als ik de deur achter me dicht trek, heb ik vaak het gevoel dat daar meteen ruzie uitbarst, zo gespannen is de situatie. De frustraties zijn groot. De mannen zijn soms dronken of onder invloed van drugs.”

Het is kwart over elf ’s avonds en Bouwens staat direct op als de telefoon gaat. Een vrouw die pas over twee weken is ‘uitgerekend’, belt haar. Na tien minuten legt de verloskundige haar telefoon neer. „Geen pijn, geen ontsluiting”, zegt ze, dus het had geen zin om in de auto te stappen. Néé, schreeuwde die vrouw: ‘Ik wil tóch dat je komt!’ Bouwens: „Kijk, dat is achterstandswijk. Zoveel frustraties.”