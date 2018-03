DUBROVNIK. Edith van Dijk is bij de Europese kampioenschappen in het open water in Dubrovnik als vierde geëindigd op de vijf kilometer. De Nederlandse zwemster had voor de afstand een minuut en zeventien seconden meer nodig dan de Italiaanse winnares Rachele Bruni. De wedstrijd op de vijf kilometer werd voor het eerst in de vorm van een tijdrit gezwommen.