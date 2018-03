Economische groei EU vertraagt

Brussel, 10 sept. De economie in de Europese Unie groeit dit jaar trager dan verwacht. Dat voorspelt de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU dat vandaag nieuwe cijfers bekendmaakte. Uitgegaan wordt nu van een groei van 1,4 procent. Dat is ongeveer een half procentpunt lager dan in april was voorspeld. De inflatie loopt dit jaar op tot 3,8 procent, hoger dan verwacht. ”Het is al een jaar onrustig op de financiële markten, de energieprijzen zijn in diezelfde periode bijna verdubbeld en op een aantal huizenmarkten heeft een correctie plaatsgevonden”, zei Joaquín Almunia, Commissaris voor Monetaire Zaken. ”Dit alles heeft zijn weerslag gehad op de economie.”