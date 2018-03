'Duurzame' ontwikkelingshulp

Nederland wil fors investeren in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Dit staat in een notitie die minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) vanmorgen heeft gepresenteerd. Het gaat hierbij om een uitwerking van het al eerder bekend gemaakte voornemen de komende vier jaar in totaal 500 miljoen beschikbaar te stellen om ontwikkelingslanden beter toegang te geven tot betrouwbare en betaalbare energiediensten. Dit is één van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties waaraan Nederland zich heeft gebonden.

Veel van het beschikbare geld zal via internationale organisaties worden verstrekt. Daarnaast zal ook worden samengewerkt met het bedrijfsleven. Zo wil Nederland deelnemen aan het project van Philips om energiezuinige lampen op basis van zonne-energie op het platteland van Afrika af te zetten. Ook zullen projecten van energiebedrijf Nuon om hernieuwbare energie voor kleinschalige bedrijven te leveren worden gesteund. Kredietfaciliteiten voor dit doel van de Triodosbank zullen subsidie krijgen. Volgens de nota van Koenders hangt het realiseren van de millenniumdoelstellingen af van de beschikbaarheid van duurzame energie. Zo wordt de beschikbaarheid van kunstlicht genoemd om kinderen ‘s avonds te kunnen laten studeren.