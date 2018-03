Dreiging aanslag nog `substantieel`

Den Haag, 10 sept. De dreiging van een terroristische aanslag in Nederland blijft ”substantieel”. Dat hebben de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken gisteren bekend gemaakt. ”In de afgelopen maanden is uit uiteenlopende bronnen informatie vergaard waaruit blijkt dat ook Nederland en zijn buitenlandse belangen momenteel één van de voorkeursdoelwitten vormen van internationaal opererende jihadistische netwerken.” De dreiging voor Nederland is ”manifester” geworden, aldus het ministerie, vooral omdat jihadisten de anti-Koranfilm Fitna van PVV-leider Geert Wilders als een ”zware belediging en provocatie” opvatten.

