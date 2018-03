Doorbraak woekerpoliszaak

Wie volgt? Dat is de grote vraag nu Delta Lloyd tot een akkoord over een schikking is gekomen met de twee stichtingen die opkomen voor gedupeerden van de woekerpolis.

Met twee andere partijen zijn de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolisclaim ver gevorderd, zeiden zij vanmorgen. Drie grote verzekeraars zeggen de overeenkomst met Delta Lloyd te bestuderen en door te gaan met hun eigen gesprekken. Een woordvoerder van Aegon „hoopt er snel uit te zijn”. Nationale Nederlanden laat weten „zeer constructieve gesprekken te voeren en optimistisch te zijn” en Fortis zegt „er nog niet uit te zijn” en waagt zich verder niet aan voorspellingen. Van de vier grootste beleggingsverzekeraars wil alleen Achmea , waaronder ook Rabodochter Interpolis valt, niet zeggen of ze in gesprek is met de stichtingen.

Hoe dan ook, met de vanmorgen publiek gemaakte deal tussen Delta Lloyd en de stichtingen lijkt er voor het eerst in jaren een echte doorbraak te zijn in de slepende woekerpolisaffaire. Die brak in 2006 uit toen bleek dat verzekeraars houders van beleggingspolissen (vooral levensverzekeringen en beleggingshypotheken) veel te hoge kosten in rekening brachten. Sinds de jaren negentig zijn in totaal ongeveer 6,5 miljoen van dergelijke polissen verkocht.

Voor de twee stichtingen was het zaak om één verzekeraar over de dam te krijgen, zodat die als voorbeeld kon dienen voor de rest. Delta Lloyd staat er nu bij het publiek goed op, omdat het als eerste verzekeraar het heeft aangedurfd „het cordon sanitair” (zoals Errol Keyner van de Vereniging van Effectenbezitters het vanmorgen noemde) te doorbreken en aan te geven dat klanten terecht om vergoeding hebben gevraagd. Delta Lloyd kreeg vanmorgen alle lof toegezwaaid van de stichtingen, maar ook van de ombudsman en het ministerie van Financiën.

Het is echter de vraag of er nu ook een model ligt voor alle andere verzekeraars. Aegon, Fortis en Nationale Nederlanden benadrukken dat ze hun eigen koers varen en dat door de grote hoeveelheid verschillende producten moeilijk te zeggen is hoe de compensatie gaat uitvallen. Bij het relatief kleine Delta Lloyd zijn er al vier verschillende compensatievergoedingen voor de 70 verschillende producten. Het ligt daardoor minder voor de hand dat de bij de onderhandelingen betrokken financiële ombudsman met een schikkingsregeling voor de hele branche zal komen. „Er zou bij ons best een heel andere regeling uit kunnen komen”, zegt een woordvoerder van Nationale Nederlanden.

Overigens zei ombudsman Jan Wolter Wabeke dat het akkoord tussen Delta Lloyd en de stichtingen wat hem betreft leidend is voor wat andere verzekeraars gaan doen. Daarbij, zei hij, is de geschillencommissie van zijn instituut uiteindelijk degene die bindende uitspraken kan doen. Mocht een van de gedupeerden van Delta Lloyd niet met de schikking akkoord gaan en die aanvechten, dan kan de geschillencommissie daar uiteindelijk een uitspraak over doen, aldus Wabeke. Hij acht dat overigens niet aannemelijk.

Hoe hoog de totale schadevergoeding van verzekeraars zal zijn, is daarom lastig in te schatten. Er circuleren berekeningen van 6 miljard euro voor de hele sector, maar dat bedrag is met een simpel rekensommetje geëxtrapoleerd uit de 300 miljoen die Delta Lloyd nu betaalt en het marktaandeel van 5 procent van Delta Lloyd.

Andere verzekeraars hebben nog meer verschillende producten. En bijvoorbeeld Aegon benadrukt dat het in 2005 zijn klanten al een vergoeding heeft betaald, waardoor ze wellicht lager zal uitkomen dan op basis van het marktaandeel nu verwacht wordt.

Delta Lloyd heeft ook het minst te maken van de grotere partijen met kapitaalsproblemen door de kredietcrisis. Met name ING en Fortis hebben het afgelopen jaar al moeten afschrijven op dubieuze kredietproducten. Fortis heeft heeft door de te kostbare overname van ABN Amro te kampen met een tekort aan kapitaal.

Om die reden kijkt volgens ingewijden niet alleen het ministerie van Financiën – dat de afgelopen weken sterk aangestuurd heeft op het bereiken van een overeenkomst – maar ook De Nederlandsche Bank over de schouders mee. Compensatie van gedupeerden is één ding, maar dat mag niet ten koste gaan van de financiële stabiliteit van verzekeraars of, erger nog, de hele sector.

In het artikel Doorbraak woekerpoliszaak (10 september, pagina 17) staat in het rekenvoorbeeld dat de compensatie van 37.088 euro in 2027 op dit moment een contante waarde van 1.200 euro vertegenwoordigt. Dat moet zijn 12.000 euro.

De hoofdlijnen van het Delta Lloyd-akkoord Delta Lloyd sloot vanmorgen als eerste verzekeraar een schikking over de compensatie van de woekerpolissen. De hoofdlijnen van het akkoord: De overeenkomst heeft betrekking op de gehele looptijd van de polis. De totale kosten worden gemaximeerd op 2,45 procent van de totale inleg voor polissen met een premie-inleg van meer dan 1.200 euro per jaar. Voor andere polissen gelden afwijkende kostenmaximeringen. Ook komt er een fonds voor schrijnende gevallen van in totaal 30 miljoen euro. De huidige klanten van Delta Lloyd hoeven zelf geen actie te ondernemen. Alle polishouders krijgen in 2009 automatisch bericht hoe hun compensatie eruit zal zien. Delta Lloyd heeft in totaal 445.000 beleggingspolissen. Daarvan valt ongeveer tweederde (287.000 polissen) in de categorie woekerpolis. Die worden gecompenseerd. De 300 miljoen euro die Delta Lloyd nu als compensatie heeft vrijgemaakt is de zogenoemde contante waarde per 1 januari 2008 (embedded value). Omdat de compensatie pas aan het eind van de looptijd van de polis wordt uitgekeerd, zal de werkelijke ‘schade’ vele malen hoger zijn, aldus de verzekeraar vanmorgen in een toelichting.