Dood Bosniërs is Staat niet aan te rekenen

De Nederlandse Staat is niet verantwoordelijk voor de dood van Bosnische Dutchbat-medewerkers en hun familieleden na de val van moslimenclave Srebrenica, in 1995.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag gevonnist in een zaak die was aangespannen door nabestaanden van Bosnisch personeel van de VN-eenheid Dutchbat.

Dutchbat maakte deel uit van Unprofor, de vredesmacht van de Verenigde Naties in Bosnië, en het bevel was overgedragen aan de VN. De verrichtingen van Dutchbat waren dus niet Nederland toe te rekenen, maar de VN, luidde het verweer van landsadvocaat G.J. Houtzagers. De rechtbank geeft hem gelijk.

De Nederlandse Staat werd in 2002 aangeklaagd door Hasan Nuhanovic, de tolk van Dutchbat, en de nabestaanden van Dutchbat-electricien Rizo Mustafic. Ze verwijten Nederland na de val van de Srebrenica niets te hebben ondernomen om de moslimvluchtelingen in veiligheid te brengen. Servische milities doodden vervolgens duizenden moslims.

De Nederlandse Staat erkent verantwoordelijkheid, maar wijst schuld aan de massamoord af. De VN lieten in november 2002 al weten geen aansprakelijkheid te erkennen.

Nuhanovic zei direct na het vonnis dat hij hoger beroep aantekent. „Nederland heeft een actieve rol gespeeld bij de deportatie. De rechter ging daar in zijn vonnis niet op in”, zei hij. „De nachtmerrie gaat door.”

Volgens zijn advocaat, Liesbeth Zegveld, heeft Dutchbat onrechtmatig gehandeld door de slachtoffers onvoldoende bescherming te bieden. De plicht burgers onder alle omstandigheden te beschermen is een algemeen beginsel van humanitair recht, vastgelegd in de Geneefse Conventies van 1949 en de aanvullende protocollen van 1977. Ook daarvan, zegt de rechter, is de verantwoordelijkheid bij de VN komen te liggen.

De Srebrenicarechtszaak ligt politiek gevoelig. Worden de nabestaanden in het gelijk gesteld, dan kan dat precedentwerking hebben voor duizenden andere nabestaanden van de genocide. De VN zijn wegens hun immuniteit niet te vervolgen.