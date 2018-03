Dode op snelweg na schietincident

Nijmegen, 10 sept. Een nog onbekende persoon is vannacht om het leven gekomen na een schietpartij op de A73 bij Nijmegen. De politie kreeg omstreeks 3.00 uur een melding dat er schoten waren gelost op de snelweg. Op de vluchtstrook troffen agenten een auto met daarin het slachtoffer aan. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Een tweede inzittende is gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Hij verkeert niet in levensgevaar.