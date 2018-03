Dit is geen leven

The Life Before Her Eyes is van Vadim Perelman, die eerder het prachtige migrantendrama The House of Sand and Fog regisseerde, met Ben Kingsley in een van zijn beste rollen. De verwachtingen bij zijn tweede film waren daarom hooggespannen, en de teleurstelling navenant. De jonge wilde Diana (opkomende ster Evan Rachel Woods) is op haar school getuige van een schietdrama à la Columbine. De volwassen Diana (Uma Thurman) is inmiddels getrouwd en heeft een dochter, maar gaat gebukt onder de traumatische herinneringen. Beetje voor beetje krijgt de kijker meer te zien van het fatale incident, een tamelijk goedkope manier om de spanning op te voeren. De personages en de ingewikkelde tijdsconstructies blijven steken op de schrijftafel van de scenarist en gaan niet leven. De geldt ook voor de curieuze, voornamelijk verwarrende, wending aan het einde.