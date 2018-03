Democratie in Amerika

Zijn de aanvallen op de Twin Towers en het Pentagon, morgen zeven jaar geleden, werkelijk door Osama bin Laden bedacht en door leden van Al-Qaeda uitgevoerd? De Arabieren geloven er niets van. De Amerikanen hebben het zelf gedaan. Ze wilden Irak veroveren, zich meester maken van de olie en de Arabische wereld onder de duim houden. Dit is de strekking van een reportage in The International Herald Tribune (9 september) uit Kaïro. Je kunt dit wel een vreemde opvatting vinden, zegt schrijver Michael Slackman, maar dan begrijp je niet goed waar het over gaat. Dat dergelijke denkbeelden voortleven en door steeds meer Arabieren als een soort geloofsartikel worden beschouwd, is in feite de eerste mislukking in de oorlog tegen het terrorisme. De aanvallen, denken ze, zijn door de Amerikanen en de joden op touw gezet om een oorlog tegen de moslims te beginnen. En de Arabische machthebbers zijn daaraan medeplichtig. Ze zwijgen en intussen doen ze wat Washington wil.

De eerste mislukking in de oorlog tegen het terrorisme? Het is niet onmogelijk. Van de Arabische publieke opinie zijn we in het Westen nauwelijks op de hoogte. De komende twee maanden worden we in beslag genomen door de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Daarin zullen de Republikeinen bewijzen dat de oorlog in Irak op het nippertje, dat wil zeggen vóór 4 november, in een overwinning is geëindigd; niet helemaal misschien, maar na de ‘surge’ onder leiding van generaal Petraeus kan het niet meer misgaan.

John McCain wist dat al en nu is ook Barack Obama deze overtuiging toegedaan. Binnenkort zullen 8.000 man worden teruggetrokken. Dan blijven er nog meer dan 138.000 over, maar het is een goed begin. Dat daar in vijf jaar 2,5 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen, onder wie veel van de best opgeleiden, dat er omstreeks 100.000 het leven hebben gelaten, is meer een zaak van de Irakezen. Of na deze overwinning de Amerikanen en hun bondgenoten weer populair zijn in Irak en de rest van de Arabische wereld, is een vraag waarover we ons nu het hoofd niet breken.

Nog een kwestie die in deze verkiezingen niet de grootste aandacht krijgt: de oorlog in Afghanistan. Daar gaat het niet goed. Al zeker anderhalf jaar horen we dat de Talibaan zich hebben gehergroepeerd en dat we daar weinig of niets aan kunnen doen, omdat de vijand opereert vanuit het ontoegankelijke grensgebied met Pakistan. Niemand weet hoe het daar met de democratie zal aflopen na het vertrek van president Musharaff. Van de 8.000 Amerikanen die uit Irak komen, gaan er 4.800 naar Afghanistan. Een nieuwe ‘surge’? We weten het niet. Wel is het duidelijk dat de soldaten uit het Westen steeds minder populair worden. Dat komt voornamelijk door de bombardementen waarbij de afgelopen weken opnieuw tientallen burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook het ruwe optreden van sommige Australiërs wordt niet gewaardeerd. Zien de Afghanen, de Talibaanstrijders verschil tussen een Amerikaan, een Australiër, een Canadees of een Nederlander?

Hoe we de komende vier jaar de oorlog tegen het terrorisme zullen voeren, wordt op 4 november in Amerika belist. Maar de kiezers daar hebben meer aan hun hoofd: de hypotheekcrisis, groeiende werkloosheid, een dreigende recessie. De oorlog tegen het terrorisme heeft de afgelopen zeven jaar 585 miljard dollar gekost. Een meevaller dat de olieprijs weer daalt. Maar toch, een ongelukkige natie, zoals een paar weken geleden de The Economist op zijn voorpagina vaststelde.

Onder zulke omstandigheden kan zich dan een redder aandienen. John F. Kennedy was zo iemand. Ronald Reagan heeft de natie weer uit het dal getild. Je kunt van mening verschillen over de manier waarop ze dat hebben gedaan, maar ze werden geloofd, ze hadden het charisma dat in de politiek tot resultaten leidt, en daar gaat het dan om. Deze keer heeft het er eerst even op geleken dat Barack Obama met zijn oratorische talent en zijn roep om Change! de nieuwe nationale held zou worden. Ik had daarover mijn twijfel, maar in de cijfers van de enquêtes nam hij een flinke voorsprong op John McCain.

Tot McCain met Sarah Palin als kandidaat-vicepresident voor de dag kwam. In eerste instantie klonken in Amerika in de reacties diepe verbazing en hoon door. De 44-jarige gouverneur van Alaska, moeder van vijf kinderen, één dochter ongetrouwd en zwanger, fel tegen abortus, laat zich in het leven door de Bijbel leiden, jaagt op elanden, heeft een berenvacht met kop en al op de sofa liggen, wil in natuurgebieden naar olie boren, heeft geen buitenlandse ervaring – en deze vrouw als plaatsvervanger van een 72-jarige man van wie we nog maar moeten afwachten of hij het einde van zijn ambtstermijn haalt. McCain had al de reputatie, een maverick, een soms grillige nonconformist te zijn, maar door voor mevrouw Palin te kiezen ging hij te ver.

Na de Republikeinse Conventie in St. Paul blijken meer en meer mensen er anders over te gaan denken. McCain heeft zijn achterstand op Obama ingehaald, Sarah Palin blijkt een politiek talent te zijn, de enquêtecijfers laten zien dat ook de mannen zich voor haar gewonnen geven (terwijl het de bedoeling was de vrouwelijke kiezers te lokken) en bovendien lijkt ook McCain zelf aan veerkracht te hebben gewonnen: The New McCain. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit te danken is aan zijn propagandastrateeg, de 37-jarigeSteve Smith, een leerling van Karl Rove, de steun en toeverlaat van George W. Bush. De campagnes van Rove waren, ook naar Amerikaanse maatstaven al rauw, er werd vrijmoedig met de waarheid omgesprongen. Van Smith wordt verwacht dat hij Rove op z’n minst zal evenaren. En we kunnen veilig aannemen dat ‘de eerste mislukking in de oorlog tegen het terrorisme’ daarbij niet aan de orde zal komen. Dat is de zorg van de nieuwe president, misschien later mevrouw Palin. Ook in Amerika heeft de democratie haar gebreken. De tijden van Tocqueville zijn lang voorbij.

