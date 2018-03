Delta wil nieuwe kerncentrale bouwen in Borssele

Rotterdam, 10 sept. Energiebedrijf Delta wil voor het eind van dit jaar een vergunningsaanvraag indienen voor de bouw van een kerncentrale. Dat zegt bestuursvoorzitter Peter Boerma vandaag in Het Financieele Dagblad. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan de oproep die fractievoorzitter Pieter van Geel (CDA) vorige week deed. Hij riep bedrijven op om deze aanvragen in te dienen. Het huidige kabinet heeft besloten deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrales te bouwen. Boerma ziet op den duur ruimte voor twee tot vier extra kerncentrales in Borssele. Het bedrijf verwacht alle vergunningen voor de eerste nieuw te bouwen centrale begin 2012 binnen te hebben. In 2016 kan de centrale operationeel zijn.