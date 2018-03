Delta Lloyd: 300 mln voor woekerpolis

Verzekeraar Delta Lloyd treft als eerste verzekeraar een schikking met mensen met een zogenoemde woekerpolis. Delta Lloyd trekt 300 miljoen euro uit om in totaal een kleine 300.000 klanten met een dergelijke beleggingsverzekering tegemoet te komen. Dat maakte Delta Lloyd vanmorgen op een persconferentie bekend.

De 300 miljoen euro is inclusief een potje van 30 miljoen euro voor schrijnende gevallen, mensen die ondanks de compensatie toch in grote financiële problemen verkeren. Eerder al reserveerde Delta Lloyd 110 miljoen euro voor polissen met een garantierendement. Delta Lloyd benadrukt dat de compensatie betrekking heeft op de kosten die de verzekeraar in rekening bracht. Het is geen compensatie voor tegenvallende beleggingsresultaten van polissen.

„De nu bereikte overeenkomst geeft uitvoering aan de wens van onze klanten, consumentenorganisaties en de maatschappij om tegemoet te komen aan het door hen in het verleden ervaren gebrek aan transparantie van kosten”, zei bestuursvoorzitter Niek Hoek van Delta Lloyd vanmorgen. Delta Lloyd heeft de afgelopen maanden stevig onderhandeld met de twee consumentenstichtingen, Woekerpolisclaim en Verliespolis. Zij leggen het onderhandelingsakkoord met een positief advies voor aan hun leden. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij zo’n 200.000 gedupeerde polishouders.

Het akkoord wordt gesteund door de Ombudsman Financiële Dienstverlening en het ministerie van Financiën. Minister Bos zei dat er voor andere verzekeraars geen excuus meer kan zijn, nu Delta Lloyd een schikking heeft bereikt. Aegon, Nationale Nederlanden en Fortis zeiden vanmorgen nog steeds „constructieve gesprekken” te voeren met de stichtingen.

Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarbij de verzekeraar veel meer kosten inhoudt dan de klant redelijkerwijs kon weten.

Een advies van Ombudsman Financiële Dienstverlening Wabeke, bepaalde eerder dit jaar dat verzekeraars maximaal 2,5 procent aan kosten mogen inhouden op dergelijke polissen, en in uitzonderlijke gevallen 3,5 procent. Hij zei toen dat de verzekeraars op zijn minst de kosten boven 3,5 procent zouden moeten vergoeden.

