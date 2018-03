'De transparantie is schijn'

De Europese Commissie wil lobbykantoren registreren om meer zicht te krijgen op de werkwijze van belangenbehartigers. Van de naar schatting 2.500 lobbykantoren in Brussel hebben er zich sinds maart slechts 303 ingeschreven. Lobbykantoren aangesloten bij Society of European Affairs Professionals wachten op de richtlijn van hun club over de definitie van het lobbywerk. „We willen weten waar lobbywerk begint en waar dat eindigt”, aldus Truus Huisman, lobbyist van Unilever. De leden van een andere belangenvereniging van lobbyisten, The European Public Affairs Consultancies Association (EPACA), komen vandaag bijeen om zich te laten inlichten over de registratie. Het bestuur van EPACA zal de leden naar verwachting adviseren zich in te schrijven. Het register kwam tot stand op aandringen van vooral niet-gouvernementele organisaties zoals ‘lobbywaakhond’ Alter-EU. „Met een register wilden wij de invloed van de machtige industrie blootleggen”, zegt Paul de Clerck van Alter-EU.

U bent zelf lobbyist. Als vurige pleitbezorger van het register mag ik aannemen dat u zich al heeft geregistreerd?

„Wij brengen de precieze tijd en bedragen die onze collega’s in 2007 aan lobbywerkzaamheden hebben besteed nog in kaart. Dat zijn veel meer gegevens dan waar de Commissie om vraagt. Door de zomervakantie hebben we deze informatie nog niet bij elkaar kunnen rapen. We denken dat we ons eind deze week of begin volgende week wel kunnen registreren.”

Dus u bent eigenlijk roomser dan de paus. Waar is dat goed voor?

„We hebben aangedrongen op een verplichte registratie. Die is er niet gekomen, maar we willen het goede voorbeeld geven. Door zeer gespecificeerd per lobbywerkzaamheid aan te geven welke bedragen onze collega’s hebben uitgegeven, willen we aantonen dat gedetailleerde opgave wel mogelijk is.”

In de opgave van kantoren en bedrijven die zich tot nu toe wel hebben geregistreerd, zijn de verschillen tussen de opgegeven lobbygelden erg groot.

„KLM-Air France meldt dat het bedrijf tussen de 50.000 en 100.000 euro kwijt is aan lobbywerkzaamheden. Opvallend weinig. Juist de luchtvaartsector is recent erg in de weer geweest met de emissiehandel. Anderen gebruiken het register juist voor reclamedoeleinden. Het Spaanse Telefonica gaf een bedrag op van 900.000 euro. Het wil zichzelf blijkbaar neerzetten als een wereldspeler die ook erg actief is in de Europese Unie.”

Wat word ik hier als EU-burger wijzer van?

„Niets dus. Het register van de Commissie is niets anders dan schijntransparantie. Je weet nog steeds niet op welk terrein zo’n lobbykantoor actief is, hoeveel geld het per project spendeert. We kunnen dus niet achterhalen wat hun invloed is geweest op het besluitvormingsproces. Vandaar dat we pleiten voor het registreren van elke individuele lobbyist, zoals in de VS. Dan pas kun je mogelijke belangenverstrengeling traceren.”