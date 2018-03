Ik heb een controversiële mening, die ik met weinig mensen durf te delen: ik vind de NS oké. Ik zit vaak in de trein, en hij rijdt meestal op tijd, en ik kan er bijna altijd een zitplaats vinden, en als ik een plasje wil doen – ja, ik ben zo’n living on the edge-type dat naar een trein-wc gaat – is de wc niet geheel besmeurd met poep.

Het enige waar ik niet van hou, zijn de Nederlandse stations, met hun Smullers en hun Etossen, waar iedereen elk gevoel voor privé-lichaamsruimte verliest, waar je alleen vieze koffie kunt krijgen en waar je niet eens kunt zitten als je trein is vertraagd – of tenminste, alleen op een keiharde, van zwart staaldraad gemaakte bank op een winderig perron.

Wat is er mis met een wachtkamer? vraag ik mij op die winderige, staaldraden zitmomenten vaak af. Zoals ze die wel kennen in alle andere landen?

Daarom was ik blij dat op mijn station, Amsterdam Amstel, een ‘wachtverzachter’ kwam. Dat is NS-taal voor: bankjes. Dit vonden de mensen van de NS zo’n innovatief idee dat er een opening werd georganiseerd, gisteren om half acht ’s morgens.

Ik had misschien te veel verwacht, want in het ronkende persbericht was sprake van ‘unieke houten stoelen waarin een klok is verwerkt. Voorzien van rode lederen zittingen. Geplaatst op een speciale vloer waarin details van de muurschildering terugkomen.’

Wat ik echter aantrof, waren zes bankjes, bekleed met dat allesbestendige oranje skaileer dat je in ieder NS-treinstel tegenkomt (misschien hadden ze nog wat over). Daarnaast stond van hetzelfde materiaal een soort bed. Een massagetafel, daar leek het nog het meeste op. Wat de relaxende reizigers daarmee aanmoesten, werd niet vermeld. De speciale vloer bleek een zwart rubberen vloerkleed in de vorm van een wolk.

Er was een wethouder speciaal uit bed gekomen om dit alles te openen, en er waren twee mensen met klokken op hun hoofd ingehuurd, die geplastificeerde A4’tjes vasthielden. Op het ene velletje stond: ‘Het is tijd voor…’ en op het andere ‘ontspannen verblijven’.

Nooit had ik zo’n uitbundige viering van de plaatsing van zes bankjes en een massagetafel meegemaakt. Terwijl de wethouder sprak over ‘loungen’ en ‘je eigen comfort zone’, en vertelde dat dit baanbrekende idee op meer stations doorgevoerd zou worden, raakte ik ontroerd door de NS. Jullie zijn goed bezig, jongens. Maar je mag het gewoon een wachtkamer noemen.