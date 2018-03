Lets face it: er is weinig zo vervelend als een nieuwe collega die het meeste wil halen uit zijn eerste baan.

Gelukkig liggen ze er binnen een paar maanden meestal weer uit.

Laat me het uitleggen.

Hij zegt: „Ik wil me voor de opiniepagina gaan verdiepen in de relatie tussen de verkiezingen in de Verenigde Staten en het democratiseringsproces in Latijns-Amerika.” Of: „Ik denk dat het goed is voor mijn ontwikkeling als ik meega met die delegatie naar de Antillen.” Wat een leidinggevende wil horen is: „Wat kan ik voor je doen?”

Hij maakt: essays, interviews en reisreportages waaraan de beste eindredacteuren vervolgens nog uren werk hebben om het publicabel te maken.

Welkom is: een goed beantwoorde next question.

Daar hébben we wat aan.

Als je collega’s dát van je zeggen bij je eerste baan, dan wordt het leuk. Want dan gaan zij iets in jou zien. En iets voor jou doen. Ze gaan je interessante klussen geven. Ze gaan je helpen als het nog niet helemaal lukt. Ze gaan je het vak leren. En inderdaad, zo haal jij weer meer uit je eerste baan.

En als ik nog iets mag zeggen: laat de chef met rust. Zoek collega’s elders in de organisatie als je iets wilt voorleggen. Maak vrienden, vooral vrienden die je iets kunnen en willen leren. Maak je geen zorgen dat je niet zichtbaar bent. Zíj vertellen de chef wel dat je goed bent. Want een collega waar de organisatie iets aan heeft, die wil iedereen. Die moet blijven, salarisverhoging krijgen, promotie. En trouwens, de chef ziet toch alles. Hij ziet vooral wie tijd kost en wie tijd oplevert. Blijf je iemand die tijd kost, kijk dan uit naar een andere eerste baan.

Hans Nijenhuis,

chef redactie nrc.next