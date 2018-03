Pedagogen

In het artikel Van acht tot twee naar school en dan naar opvang (8 september, pagina drie) zou men kunnen lezen dat pedagogen ervoor pleiten om het aantal leiders per kind op de kinderopvang te verlagen. Pedagogen pleiten over het algemeen juist voor meer begeleiders per kind. Ze hebben er wel voor gepleit de schooltijden aan te passen, zodat kinderen een zinvoller dagbesteding op de opvang kunnen krijgen.