correcties & aanvullingen

Tarieven openbaar vervoer

In het bericht Trein wordt 4,5 procent duurder (dinsdag 9 september, pagina 5) staat dat ‘de tarieven in al het openbaar vervoer’ met 4,5 procent omhoog gaan. Dit is onjuist. Het gaat om de tarieven voor het stads- en streekvervoer (tram, bus), niet om de trein. De kop boven het bericht is dus ook onjuist.

Kinderopvang

In het artikel Straks vrijwillig langs de lijn (dinsdag 9 september, pagina 11) staat dat veel ouders het zielig vinden om hun kinderen de woensdag- en vrijdagmiddagen op de kinderopvang te laten verblijven, omdat er geen activiteiten zijn. Hier had moeten staan ‘omdat er niet voortdurend activiteiten worden geboden die de ouders zinvol vinden’.