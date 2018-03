'ChristenUnie wordt mini-CDA'

De enige regeringspartij die in de peilingen op winst staat, moet oppassen de oude achterban niet van zich te vervreemden. In het gisteren in Den Haag gepresenteerde boek ChristenUnie op het pluche van Riekelt Pasterkamp uiten partijprominenten en anderen uit orthodox-protestantse hoek stevige kritiek op de partijleiding.

Zo vindt Meindert Leerling, voormalig partijleider van de RPF, de partij die samen met de GPV de CU vormde, dat de partij nooit Esmé Wiegman had mogen toelaten tot de Kamerfractie, noch Tineke Huizinga tot het kabinet, omdat zij „moeders met jonge kinderen” zijn. Bovendien kan de partij volgens Leerling geen aanspraak maken op de kwalificatie ‘gezinspartij’ zolang ze niet komt met wetsvoorstellen die bewust kinderloze bejaarden hun recht op AOW ontnemen.

De CDA’er die Pasterkamp uitgebreid opvoert, oud-staatssecretaris Cees van der Knaap (Defensie), onderschrijft de angst voor vervreemding die de auteur schetst. Van der Knaap hoort „de geluiden” als zou de ChristenUnie binnen afzienbare tijd een „mini-CDA” worden.

De auteur van het boek is bekend in christelijk-orthodoxe kring door zijn opgewekte cursiefjes in het Reformatorisch Dagblad. Vrouwen komen niet aan het woord. Pasterkamp schrijft met enige bewondering over vicepremier André Rouvoet en defensieminister Eimert van Middelkoop. Voor staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer) reserveert hij onverholen scepsis.

Bij de presentatie van het boek blijkt Rouvoet de auteur kwalijk te nemen dat hij Huizinga geen mogelijkheid gaf tot weerwoord. In een knorrig toespraakje zei de vicepremier „het vermoeden” te hebben „dat de auteur daarbij zijn eigen opvattingen over vrouwen in de politiek een belangrijke rol heeft laten spelen.”

Toch bevestigt een aanwezige dat de auteur wel degelijk iets op het spoor is in de oude achterban. Wanneer laat u nu eindelijk eens uw tanden zien als het gaat om dingen die wij orthodox-protestantse christenen echt belangrijk vinden, vraagt hij aan Rouvoet. „U noemt allemaal zaken die geen typische christelijke verworvenheden zijn. Jarenlang heeft de ChristenUnie het CDA een weinig principiële accommodatie met de seculieren verweten. Nu doet u precies hetzelfde.”