China: record handelsoverschot

Peking, 10 sept. China heeft in augustus een recordoverschot geboekt op de buitenlandse handel van 28,7 miljard dollar (20,3 miljard euro). De inflatie in China zwakte vorige maand tot het laagste niveau in veertien maanden. Dat maakten de Chinese autoriteiten vandaag bekend. Het handelsoverschot valt 5,2 miljard dollar hoger uit dan analisten hadden verwacht. De import nam met 23 procent toe, terwijl de export met 21 procent steeg.