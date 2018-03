Campbell directeur Metropolitan NY

ROTTERDAM, 10 SEPT. Thomas P. Campbell is de nieuwe directeur van het Metropolitan Museum in New York. Hij volgt Philippe de Montebello op, die op 1 januari zijn functie na 31 jaar neerlegt. De 46-jarige Brit Campbell is sinds 1995 werkzaam als conservator op de afdeling tapijtkunst van het museum. Hij studeerde aan het Courtauld Institute in Londen, schreef diverse wetenschappelijke catalogi en organiseerde veelgeprezen tentoonstellingen als Tapestry in the Renaissance: Art and Magnificence, die in 2002 ruim tweehonderdduizend bezoekers trok. Met de benoeming van een gerespecteerd kunsthistoricus heeft het museum gekozen voor een kenner en niet voor een manager. Campbell is de negende directeur in de 138-jarige geschiedenis van het museum, dat wordt beschouwd als het belangrijkste ter wereld.