Calexico: sluipritmes in het woestijnlandschap

cd pop

Calexico: Carried To Dust ****

Weinig popgroepen kunnen bogen op een zo evenwichtig oeuvre als Calexico, de groep rond de ooit als ritmesectie van Giant Sand begonnen Joey Burns en John Convertino. Hun zesde album Carried to Dust bouwt rustig voort op de karakteristieke sound die Ennio Morricone- achtige filmmuziek mengt met elementen van country, TexMex, mariachi en zachtmoedige rockmuziek.

Burns en Convertino verkennen dit keer de melancholieke kant van hun beeldende muziek. Songs als Victor Jara’s Hands en The News about William zijn verhalend van structuur, maar moeten het vooral hebben van hun broeierige sfeer en weemoedige schoonheid. De gastbijdragen zijn dit keer van de Spaanstalige vocalisten Jacob Valenzuela en Amparo Sanchez bij de jubelende mariachitrompetten van Inspiración. Zangeres Pieta Brown haakt met het liefdesliedje Slowness in op Calexico’s traag door het woestijnlandschap meanderende sluipritme. Sam Beam van Iron & Wine brengt een naïef galmende zangpartij in het monter galopperende House of Valparaiso en in het instrumentale El Gatillo komt de beproefde spaghettiwesternsound om de hoek kijken.

Carried to Dust is misschien wel Calexico’s fraaiste en veelzijdigste album tot nu toe, in een reeks zonder dieptepunten.