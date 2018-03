Café 9 nu het domein van Darko Pancev

Aan de achterkant van het winkelcentrum Beverly Hills in het centrum van Skopje is het barretje Café 9 gehuisvest. Hier schenkt Darko Pancev zijn gasten dagelijks drankjes in. Aan de muren van de loungebar hangen overal foto’s van de beste voetballer die Macedonië ooit voortbracht. Pancev met de Europa Cup I, Pancev met zijn vrouw en volkszangers Maja en Pancev met zijn vele vrienden. „Ja, Pancev is absoluut de grootste sportster van ons land”, zegt de aanwezige kroegbaas. „Het is zonde dat hij nooit iets voor het nationale elftal van Macedonië heeft kunnen doen. Iedereen houdt van hem.”

Pancev maakte zich als speler van Rode Ster Belgrado in 1991 onsterfelijk door in de finale van de Europa Cup voor landskampioenen in de strafschoppenserie de laatste penalty te benutten. In datzelfde jaar won de spits met 34 doelpunten de Gouden Schoen. Na een mislukt avontuur bij Inter Milaan kwam hij via de Duitse clubs VFB Leipzig en Fortuna Düsseldorf terecht bij het Zwitserse Sion, waar hij in 1996 een einde aan zijn voetballoopbaan maakte. Pancev volgt het Macedonische voetbal sindsdien van een afstand. Afgelopen zaterdag constateerde hij met genoegen dat zijn klanten in zijn bar massaal feest vierden na de verrassende 1-0 overwinning op Schotland. Talloze Schotse fans keken in Café 9 wezenloos voor zich uit. Bondscoach Srecko Katanec benadrukte na de wedstrijd nog eens zijn ambities in Groep 9 van de WK-kwalificatie: „Ik wil niet figureren, maar af en toe stunten.”

In de aanloop naar het groepsduel met het Nederlands elftal spreken de Macedoniërs vol lof over de prestaties van hun eigen nationale elftal. De nieuwe volksheld heet Goran Pandev, spits van Lazio Roma. Op het grote Macedoniëplein middenin in de hoofdstad Skopje rijdt voetbalfan Hristo Fotevski in het nationale shirt van Macedonië rond in een rolstoel. „Ik heb dit shirt na de wedstrijd tegen Schotland niet meer uit gedaan”, zegt hij lachend, terwijl hij met een ijsje in zijn mond verkoeling probeert te vinden. „Ik was zelf bij de wedstrijd in het stadion en zal er tegen Nederland weer bij zijn. We zijn een trots volk.” Even verderop staat premier Nikola Gruevski op hetzelfde plein een aantal nationale televisiestations te woord. Zijn bodyguards maken met bewegingen duidelijk dat de staatsman geen zin heeft vragen over voetbal te beantwoorden.

Aan de boorden van de Vardar zitten een paar oude mannetjes achter de loketten van het City Stadium. Een dag voor het duel met het Nederlands elftal zijn er nog volop kaartjes te koop. Voor duizend dinar (circa zestien euro) krijgen toeschouwers toegang tot de thuishaven van Vardar Skopje, de voormalige club van Darko Pancev. Het Nederlands elftal weet uit eigen ervaring dat het lastig voetballen is in het oude stadion waar aan één kant van het veld nog aan een tribune wordt gebouwd. Vier jaar geleden speelde Oranje onder leiding van Marco van Basten een WK-kwalificatieduel met 2-2 gelijk. En ook een jaar later wist Nederland thuis niet van Macedonië te winnen.

Macedonië is inmiddels na overwinningen tegen Kroatië en Schotland en gelijke spelen tegen Engeland en Nederland de status van voetbaldwerg al lang ontgroeid. Bondscoach Katanec is zelfs zo overtuigd van kwaliteit van Macedonië dat hij in zijn contract heeft laten vastleggen dat hij bij een vierde plaats in de groep geen salaris hoeft. Maar als de voormalige Kroatische voetballer in de groep met Nederland, Noorwegen, Schotland en IJsland tweede wordt ligt er een bonus van circa honderdduizend euro voor Katanec in het verschiet. Katanec verbaasde eerder al vriend en vijand door zich met Slovenië te plaatsen voor het EK (2000) en WK (2002).

De bondscoach die door de Macedoniërs aanvankelijk met cynisme werd ontvangen is uitgegroeid tot een van de populairste mensen in het land dat ruim twee miljoen inwoners telt. Onder leiding van Katanec is Macedonië gestegen naar de 56ste plaats op de FIFA-ranglijst.

Darko Pancev maakte zeventien jaar geleden met het veroveren van de Europa Cup I Macedonië voor even voetbalgek. De zoon van Skopje hield namens Rode Ster Belgrado de belangrijkste beker omhoog. In Café 9 zijn de foto’s van het historische moment voor de voetbalfans van het land, bijna vergeeld.