Bruyneel weet niets van terugkeer Armstrong

Wielerploeg Astana heeft tegengesproken dat Lance Armstrong volgend seizoen zijn rentree maakt als profwielrenner. Het wielerblad VeloNews meldde maandag dat de zevenvoudig tourwinnaar zich opmaakt voor een aantal wedstrijden in 2009, waaronder de Ronde van Frankrijk. Armstrong zou dat doen bij Astana, de ploeg van zijn oud-ploegleider Johan Bruyneel.

De Belg zegt van niets te weten. „Ik denk dat het een gerucht is”, zei hij in Spanje, waar hij is voor de Vuelta. „Het is een feit dat Lance nog altijd goed getraind is en dat hij onlangs tweede werd in een zware mountainbikewedstrijd van 160 kilometer. Dat zal de geruchten hebben gevoed.”

Armstrong nam in 2005 afscheid, nadat hij voor de zevende keer op rij de Ronde van Frankrijk op zijn naam had geschreven. Volgens Bruyneel, met wie hij al die jaren samenwerkte, zal het voor de Texaan lastig zijn om terug te komen op zijn oude niveau. „Hij heeft immers drie jaar niet gefietst.”

Mocht Armstrong serieus zijn met zijn plannen voor een comeback, dan is hij welkom bij Astana. Bruyneel verwacht dat Armstrong in dat geval wel bij hem aanklopt.

„Als hij serieus is, verwacht ik hem niet in het shirt van CSC of Rabobank. Ik heb Lance nog niet gesproken, ik hoop dat vandaag of in de komende dagen nog te doen.”

De tiende etappe van de Ronde van Spanje werd gisteren gewonnen door Sébastien Hinault.

De 34-jarige Franse wielrenner, in dienst van Crédit Agricole, was na een rit over 151,3 kilometer van Sabinanigo naar Zaragoza de snelste in de sprint. Hinault versloeg zijn landgenoot Lloyd Mondory en de Belg Greg van Avermaet. De Spaanse Rabocoureur Oscar Freire finishte als vierde. Zijn landgenoot Egoi Martinez behield de leiderstrui.

Ricardo van der Velde won gisteren de vierde etappe van de Tour de l’Avenir. De Nederlandse wielrenner versloeg na een rit over 181,5 kilometer zijn overgebleven Italiaanse vluchtmakker Matteo Busato in de sprint. (ANP, AFP)