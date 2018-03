Brussel somber over economie tot 2009

FRANKFURT. De economie in de eurolanden zal de rest van het jaar en begin 2009 niet erg goed zijn, verwacht EU-commissaris Joaquin Almunia (Economische en Monetaire Zaken). Almunia zei zich gisteren aan te sluiten bij sombere verwachtingen van de OESO en de Europese Centrale Bank (ECB). De economie in de eurolanden kromp in het tweede kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Almunia noemde 2008 een moeilijk jaar door de wereldwijde kredietcrisis en de hoge grondstof- en voedingsprijzen. Het vertrouwen van consumenten en producenten is ingezakt. ”Toch is er niet alleen maar somberheid. De inflatie is waarschijnlijk over zijn piek heen en de recente prijsdaling van olie zou de druk op prijzen moeten verminderen”, aldus de EU-commissaris.