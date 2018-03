Beurzen na opleving weer flink omlaag

Bezorgdheid over het voortbestaan van de Amerikaanse bank Lehman Brothers heeft gisteren voor grote waardedalingen op de beurzen van New York gezorgd. De koers van Lehman zelf daalde met 45 procent.

Daarmee zijn de winsten van begin deze week weer verdampt en blijkt het enthousiasme over de overname van controle bij hypotheeknemers Fannie Mae en Freddie Mac kortstondig geweest te zijn. Gisteren verloor de Amerikaanse Dow Jones-index 280 punten, een daling van 2,4 procent. De hele bankensector zakte weg. In Europa en Azië reageerde de beurzen ook negatief, maar in iets mindere mate. de AEX-index noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager. De Nikkei-index in Tokio sloot de dag af met een verlies 0,4 procent.

Aanjager van de negatieve stemming was het gerucht dat een kapitaalinjectie door een Zuid-Koreaanse overheidsbank van de baan is. Lehman Brothers probeert deze Korea Development Bank al maanden te bewegen geld in de New Yorkse bank te steken, om zo slecht uitgepakte investeringen in de Amerikaanse woning- en kantorenmarkt op te vangen. De Zuid-Koreaanse toezichthouder zei vorige week dat een investering „ongepast” zou zijn.

Als reactie op de geruchten besloot Lehman de resultaten over het derde kwartaal vandaag vervroegd naar buiten te brengen. Analisten verwachten dat de bank daarin nieuwe afboekingen bekend zal maken om de klappen van de kredietcrisis op te vangen, bovenop de 8 miljard dollar die de bank al verloren heeft. Bij het ter perse gaan van deze krant waren de kwartaalcijfers nog niet bekend.

Lehman Brothers heeft diverse bedrijfsonderdelen te koop gezet maar vraagt volgens analisten te veel. De afdeling met 30 miljard dollar aan investeringen in de kantorenmarkt zou ook op afstand gezet kunnen worden.

Sinds de ondergang van Bear Stearns in maart wordt gespeculeerd over de financiën van Lehman Brothers. De bank zelf zegt er beter voor te staan dan Bear Stearns indertijd en bovendien gebruik te kunnen maken van noodkredieten van de overheid. Een liquiditeitscrisis is daarmee, volgens Lehman-topman Richard Fuld, „van tafel”.

Ondanks zijn optimisme is de koers van Lehman dit jaar met 80 procent gedaald. Gisteren zakte de koers met 45 procent weg, waarop de nervositeit van beleggers over de financiële sector alsnog toenam en koersdalingen bij andere grote banken volgden.

In Nederland daalde de financiële sector vanochtend eveneens in waarde. Aegon en ING verloren rond het middaguur rond een procent, bankverzekeraar Fortis zat daar met min 0,7 procent licht onder. Ook de lagere raming voor de economische groei in Europa, die de Europese Commissie vanochtend meldde, droeg bij aan het negatieve sentiment.

