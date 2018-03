Beoordeel de zorg niet op salarissen

De Raad van Commissarissen is zeer ingenomen met zijn directeur. Het bedrijf telt 1500 medewerkers en de klant komt graag. De directeur verdient 225.000 euro bruto per jaar, heeft een lease-auto en krijgt jaarlijks een bonus afhankelijk van de omzet. Allemaal niks mis mee in onze kapitalistische staat, toch? We mogen immers door ijver of deskundigheid meer verdienen dan een ander. Maar is dit echt zo?

Stel, dit succesverhaal gaat over een verzorgingshuis. Dan verdient de directeur volgens de normen van de Tweede Kamer veel te veel. Hij hanteert de marketingtechnieken prima en laat de markt zoveel mogelijk, mede op de wens van de minister, haar werk doen. Maar hij mag niet meer verdienen dan de minister-president. Dus wordt hij op het matje geroepen. Eigen schuld, moet je maar niet in de zorgsector gaan werken want daar werk je `met ons geld, met gemeenschapsgeld`, zegt men dan. Gevolg: het talent vertrekt uit een sector die ondernemend talent juist hard nodig heeft, de kwaliteit neemt af en bewoners en patiënten ontberen de juiste zorg en bejegening. Het ziekteverzuim onder de medewerkers loopt op en Kamerleden klagen weer dat de zorg zo slecht is.

Zou het niet veel beter zijn de directeur aan de hand van kwaliteitseisen stevig te beoordelen op zijn functioneren, op zijn output, dan op zijn inkomen op basis van een zeer arbitrair criterium?

