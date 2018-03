Bell Labs stopt met het echte onderzoek

Rotterdam. Na zes Nobelprijzen, de uitvinding van de laser en de transistor, lijkt een einde te komen aan het fundamentele onderzoek op het roemruchte laboratorium van Bell Labs in Murray Hill, New Jersey. Het moederbedrijf Alcatel-Lucent trekt zich terug uit het materialenonderzoek en de halfgeleiderfysica om zich volledig te gaan richten op meer toegepaste gebieden als draadloze communicatie, netwerken en hogesnelheidselektronica. ”Het onderzoek dient zich meer te gaan richten op de behoeften van het moederbedrijf”, aldus een woordvoerder. Bell Labs, in 1925 opgericht, was jarenlang het grote voorbeeld voor vrijwel alle industriële natuurkundelaboratoria.