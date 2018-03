Banken Enron betalen schuldeisers

Aandeelhouders van Enron, de Amerikaanse energiereus die in 2001 failliet ging na een enorm fraudeschandaal, krijgen een vergoeding van 7,2 miljard dollar (5 miljard euro) van Amerikaanse banken.

Een rechter in de Amerikaanse stad Houston keurde gisteren het akkoord goed tussen aandeelhouders en de banken, waaronder Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup. De aandeelhouders stelden een trits aan financiële instellingen aansprakelijk voor hun betrokkenheid bij het boekhoudschandaal dat de ondergang van Enron inluidde. Het totaalbedrag van de schadeclaim was 40 miljard dollar.

De 7,2 miljard dollar wordt verdeeld over 1,5 miljoen aandeelhouders die tussen 1997 en 2001 aandelen Enron bezaten. Toen Enron failliet ging werden die aandelen op slag waardeloos. De hoogte van de vergoedingen voor individuele aandeelhouders wordt berekend aan de hand van het soort aandeel en de prijs die zij ervoor hadden betaald.

Het advocatenkantoor Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins, dat de belangen van de hoofdklager – de Universiteit van California – behartigde wordt ook aanzienlijk rijker door de schikking. Het strijkt 688 miljoen dollar in advocatenkosten op, volgens de voorwaarden van de deal.

Niet alle betrokken banken doen mee in de schikking. Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston en Barclays weigeren. Tegen hen lopen nog claims van de aandeelhouders. Ook tegen voormalig Jeffrey Skilling, voormalig topbestuurder bij Enron, loopt nog een civiele zaak. Eerder werd hij tot 24 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens boekhoudfraude, handel met voorkennis en samenzwering.

Tot december 2001 was Enron in omvang het zevende bedrijf van de Verenigde Staten. Enron was een Texaans energiebedrijf dat oorspronkelijk vooral gaspijpleidingen exploiteerde. Het bedrijf ontpopte zich als telecombedrijf en zelfs verzekeraar. Ook ging het bedrijf handelen in beleggingen die hun waarde ontlenen aan de waarde van andere producten, zogeheten afgeleide producten ofwel derivaten.

Enron sjoemelde op grote schaal met deze derivaten. Verliezen werden op complexe manieren verdoezeld, zodat het leek alsof Enron zeer winstgevend was. In oktober 2001 maakte de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC bekend een onderzoek te starten naar transacties van het Texaanse conglomeraat. Enron moest antwoorden dat het jarenlang de winst kunstmatig hoog had gehouden en dat de werkelijke schuldposities miljarden dollars hoger lager dan het bedrijf voorspiegelde.

De koers van Enron kelderde en binnen een paar maanden volgde een faillissement. Stukje bij beetje kwam de omvang van het schandaal aan het licht. Dit leidde tot het omvallen van Arthur Andersen, de account van Enron, en lange celstraffen voor Enron-bestuurders Kenneth Lay en Jeffrey Skilling. Eerder had ex-topman Cliff Baxter zelfmoord gepleegd. In 2006 overleed Lay aan een hartaanval. Als direct gevolg van dit boekhoudschandaal scherpte het Amerikaanse congres de bestaande boekhoudregels aan in de Sarbanes-Oxley wet.