Baltic Dry roetsjt omlaag

Een lichte vorm van ‘manische depressie’. Zo zou je het wispelturige karakter van de Baltic Dry Index kunnen noemen. Deze index die de tarieven voor het transport van droge bulk over zee – zoals ijzererts, graan of steenkool – in kaart brengt, zakte gisteren tot zijn laagste niveau sinds juni 2007.

Sceptici beginnen zo het voorspellend karakter van de economische indicator in twijfel te trekken. Want op één jaar tijd verdubbelde en halveerde de index twee maal.

Nauwelijks vier maanden geleden – in mei – piekte de index. Om een schip te huren dat 180.000 ton ijzererts kon vervoeren, moest je toen ruim 200.000 dollar per dag neertellen. Vier maanden daarvoor vertoonde de index de grootste val op één dag tijd sinds 1985. En dit terwijl in november 2007 de index nog op recordpeil stond.

Begin dit jaar zagen sommige experts de scherpe daling van de Baltic Dry Index – die eigenlijk een mandje is van tarieven voor vrachtvervoer over vijfentwintig van de belangrijkste zeevaartroutes – als een signaal dat de zeepbel in de grondstoffenmarkt weldra zou barsten. Als de vrachtprijs voor staal en ijzererts daalt, dan kan dit erop wijzen dat de Chinese vraag naar basismetalen afzwakt en kan dit zelfs de voorbode zijn van mondiale groeivertraging.

Anderen hielden het op een kortstondige depressie. En op korte termijn kregen zij gelijk. De index veerde dit voorjaar op tot een historische piek van 11.793 – in mei – om vier maanden later met 50 procent te dalen. Wat nu?

Het besef begint stilaan te groeien dat de Chinese honger naar ijzererts en staal inderdaad wel eens zou kunnen afzwakken. Het tijdelijke effect van het terugschroeven van de industriële activiteit tijdens de Olympische Spelen, bleek slechts minimaal. De vraag naar staal in het tweede half jaar zal lager liggen door „de zwakkere binnen- en buitenlandse vraag in de markt voor auto’s en huishoudelijke apparaten”, stelde de financieel directeur van de Chinese staalgigant Baosteel afgelopen week.

Is de inzinking die de Baltic Dry Index nu kent dan de voorbode van een mondiale groeivertraging? Sceptici nuanceren dit. De index wordt op dagelijkse basis vastgelegd op een gespecialiseerde beurs in Londen. Hij weerspiegelt het tarief dat een eindgebruiker aan een reder betaalt voor zeetransport. Het voordeel is dat de index dus niet onderhevig is aan financiële speculatie.

Maar er is een keerzijde. Hij wordt beïnvloed door tal van andere externe factoren, en dit kan vreemde bokkensprongen tot gevolg hebben. Zo is niet alleen de vraag naar grondstoffen een factor, maar ook de wachttijden van schepen in grote havens, het aantal nieuwe schepen dat in de vaart wordt genomen, de kostprijs voor het opslaan van goederen en last but not least het weer.

Koude seizoenen brengen meer transport van steenkool met zich mee: dit verlaagt het aantal beschikbare schepen. Slecht weer kan aanleiding geven tot mislukte oogsten en zorgen voor langere aanvoerroutes voor graan en andere agrarische producten: dit stuwt de prijzenindex omhoog.

De erg hoge prijzen die dit jaar op piekmomenten voor zeevervoer werden betaald, zijn echter niet meer houdbaar, stellen experts. Voor bepaalde grondstoffen kostte het huren van een schip dubbel zoveel als de waarde van de vracht zelf. Bovendien zijn nog ruim 450 schepen van het Cape-type – grote bulkschepen die niet via het Panama-kanaal varen – in afbouw. Dit jaar zou een vijftigtal in de vaart worden genomen. Overcapaciteit op termijn – zeker als de vraag daalt – is niet denkbeeldig.