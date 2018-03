Balkenende stopt verdere vervolging van `Opinio`

Den Haag, 10 sept. Premier Balkenende trekt de zaak in die was aangespannen tegen het weekblad Opinio. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Opinio had een neprede van Balkenende over de islam gepubliceerd. De neprede was geschreven door Opinio-hoofdredacteur Jaffe Vink. Eerder verloor Balkenende een kort geding tegen Opinio. De rechter vond het artikel ”overduidelijk een karikatuur”. Balkenende liet de landsadvocaat vervolgens een bodemprocedure starten. De zaak is nu ingetrokken omdat Opinio failliet is gegaan. Of bij een eventuele doorstart van Opinio de zaak wordt heropend is onduidelijk. Vink wil het gewraakte stuk in een boek publiceren. Volgens de RVD is dan wel duidelijk dat het om een neprede gaat en is het onwaarschijnlijk dat er stappen tegen worden ondernomen.