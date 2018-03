Babylon in Den Haag krijgt hoge fundering

Twee bouwkranen, de grootste van West-Europa, plaatsten vanmorgen de stalen fundering voor de uitbreiding van het woon- en winkelcentrum Babylon, naast het Centraal Station in Den Haag. Het oude centrum, een verzameling glimmende zwarte ‘dozen’, wordt sinds vorig jaar grondig gerenoveerd.

Op het het hoogste punt hing de 525 ton wegende fundering vanmorgen zo’n 37 meter boven het bestaande gebouw. Het stalen gevaarte wordt geplaatst op kolommen van 34 meter hoog. Nadat in de fabriek al maanden is gewerkt aan dit stalen frame, is de afgelopen weken naast het CS verder gesleuteld aan deze fundering, die een afmeting heeft van 36 bij 37 meter.

Om het frame op de juiste plaats te krijgen waren twee tachtig meter hoge bouwkranen nodig. Dertig man zijn vier dagen bezig geweest om die in elkaar te zetten.

In de komende drie jaren realiseert de ontwikkelingscombinatie bij het Haagse CS 33.500 vierkante meter extra kantoorruimte (onder meer voor kantoren van de landsadvocaat) en veel nieuwe winkelruimte. Ook komen er in het vernieuwde Babylon 335 appartementen en ruimte voor congressen. Het vernieuwde complex wordt ruim drie keer zo groot in oppervlakte als het huidige: 130.000 vierkante meters.

Twee woon- en werktorens van 100 en 140 meter hoog maken deel uit van de verbouwing. Samen met de bouw van de ministeries van Justitie en Financiën (twee torens van 140 plus een woontoren van 125 meter) zal het de skyline van Den Haag in 2012 aanzienlijk veranderen.