De 36-jarige Amerikaan Lance Armstrong gaat weer wielrennen. Hij wil proberen voor de achtste keer de Tour de France te winnen, „om wereldwijd het bewustzijn over kanker te vergroten”. De Tour staat op de lijst, zei een woordvoerder van Armstrong gisteren, „maar we hebben nog wel wat huiswerk te doen”. Armstrong stopte twee jaar geleden met fietsen. Het is nog onduidelijk in welk team hij zal rijden en in welke wedstrijden. De wielrenner overwon in 1996 teelbal-kanker. Hij won de Tour van 1999 tot en met 2005. Het nieuws over de comeback werd bekend nadat pagina 16 van deze krant met het bericht Bruyneel weet niets van terugkeer Armstrong al naar de drukker was. (AP)